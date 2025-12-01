Komisija predlaže da se Hrvatskoj odobri isplata 1,1 milijarde eura

Komisija je danas pozitivno ocijenila sedmi hrvatski zahtjev za plaćanje u iznosu od 1,1 milijarde eura u okviru Mehanizma za oporavak i otpornost, koji je središnji dio instrumenta NextGenerationEU.

Ta je ocjena važan korak prema isplati sredstava EU-a za poticanje gospodarskog rasta i otpornosti Hrvatske.

Komisija je utvrdila da je Hrvatska provela reforme i ulaganja na dobrobit građana i poduzeća, usmjerene na ključna područja socijalnih usluga, tržišta rada, poslovnog okruženja, digitalizacije državnih usluga, energetike, prometa, gospodarenja vodama i otpadom te razvoja tržišta kapitala i akademske suradnje.

Ta su postignuća Hrvatskoj omogućila ispunjenje 22 ključne etape i 31 ciljne vrijednosti povezanih sa sedmim plaćanjem u okviru Plana za oporavak i otpornost.

Energetski projekti

Glavne mjere obuhvaćene hrvatskim zahtjevom za plaćanje uključuju nadogradnju visokonaponske mreže, poboljšanje priključivanja na mrežu, bolje povezivanje južne i sjeverne energetske mreže u zemlji te povećanje upotrebe obnovljivih izvora energije.

Izgrađeno je ili modernizirano 300 km visokonaponskih elektroenergetskih vodova te ugrađeno 40.000 pametnih brojila električne energije, čime će se poboljšati digitalizacija i učinkovitost hrvatskog energetskog sustava.

Hrvatska je donijela i svoj prvi strateški okvir i akcijski plan za ubrzavanje razvoja nacionalnog tržišta kapitala, a istodobno se radi na integraciji nacionalne burze s drugim regionalnim burzama. Daljnje mjere za razvoj tržišta kapitala usmjerene su na privlačenje institucionalnih ulagača digitalizacijom osnovnih usluga i širenjem izvora financiranja. Tom se reformom daje novi zamah dugogodišnjem prioritetu Hrvatske koji se odnosi na poboljšanje pristupa financiranju, čime se pridonosi njezinoj budućoj konkurentnosti i rastu.

Sljedeći koraci

Komisija je svoju preliminarnu ocjenu da je Hrvatska ostvarila ključne etape i ciljne vrijednosti potrebne za sedmo plaćanje poslala Gospodarskom i financijskom odboru, koji ima četiri tjedna za izdavanje mišljenja. Plaćanje Hrvatskoj može se izvršiti nakon što Gospodarski i financijski odbor izda mišljenje, a Komisija donese odluku o plaćanju.

Kontekst

Hrvatski plan za oporavak i otpornost sadržava širok raspon mjera ulaganja i reformi. Plan će se financirati s 10 milijardi eura, od čega 5,8 milijardi eura u bespovratnim sredstvima i 4,2 milijarde eura u zajmovima.

Dodatne informacije o hrvatskom planu za oporavak i otpornost dostupne su na ovoj stranici, na kojoj se nalazi interaktivna karta projekata koji se financiraju iz Mehanizma za oporavak i otpornost, te u tablici pokazatelja za oporavak i otpornost. Dodatne informacije o postupku podnošenja zahtjeva za plaćanje u okviru Mehanizma za oporavak i otpornost dostupne su u ovom dokumentu s pitanjima i odgovorima.

