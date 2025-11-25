Od početka 2025. u Hrvatskoj je ubijeno 15 žena, među kojima su njih 11 ubili intimni partneri, upozorila je pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, ističući kako su nam hitno potrebne sustavne promjene.

Pravobraniteljica poručuje da patrijarhalni obrasci duboko ukorijenjeni u društvu stvaraju neravnopravne odnose moći, što neizbježno dovodi do većih stopa nasilja i diskriminacije prema ženama. Relevantni podaci, ističe, jasno pokazuju da žene i dalje snose najveći teret tih nepravdi.

Zato vas u našoj stalnoj rubrici "Pitamo vas" pitamo: "Koju biste poruku poslali ženama koje se boje prijaviti nasilje?"

Odgovore pišite na Facebook stranici našeg portala, a dio ćemo objaviti u RTL-u Danas u 16.30 sati.

POGLEDAJTE VIDEO: Što se događa u Zagrebu i zašto imamo eksploziju nasilja?