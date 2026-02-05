Kaos u Zagrebu - jedva se vozi žilom kucavicom: 'Samo javljaju na radiju da je sve u crvenom'

Jutros je u Zagrebu promet mnogima izazvao glavobolju. Čitatelji nam javljaju da su velike gužve u zapadnom dijelu grada.

„Kaos je još od krajnjeg zapada, preko Zagrebačke avenije. Sve je blokirano, a kad se dolazi sa sporednih cesta, ljudi su nervozni, automobili zapinju nasred križanja, a već se pali crveno“, govori nam jedna Zagrepčanka.

Kaže kako na radiju stalno javljaju da u gradu vlada kaos.

„Na radiju su već tri puta javili da je sve blokirano na Zagrebačkoj aveniji, od križanja sa Zagrebačkom cestom, te da se gužve protežu avenijom sve do istoka grada. Mogu potvrditi da je kaotično bilo i na Horvaćanskoj cesti“, kaže čitateljica.

I aplikacije za praćenje stanja u prometu potvrđuju da su mnogi dijelovi grada u „crvenom“.

Oko 9 sati veliki dijelovi Zagrebačke avenije bili su potpuno zakrčeni, a prometni kolaps protezao se i Slavonskom avenijom prema istočnim dijelovima grada. Širi centar grada, uključujući Trešnjevku, također je bio prilično blokiran. Čini se da su kiša i jutarnja špica učinile svoje pa se prometni čepovi stvaraju na sve strane.

Foto: Screenshot Waze/googlemaps

