Gužva prema Zagrebu! Kaos na autocesti A4: Prometna nesreća usporila promet

Foto: Matija Habljak/pixsell/Ilustracija

HAK poziva vozače na oprez zbog prometne nesreće na autocesti A4, kod čvora Popovec

7.10.2025.
7:42
Hina
Matija Habljak/pixsell/Ilustracija
Zbog prometne nesreće na autocesti A4 Goričan-Zagreb ﻿na čvoru Popovec u smjeru Zagreba vozi se po dva ﻿prometna traka uz ograničenje brzine od 60 kilometara na sat, izvijestio je Hrvatski autoklub (HAK).

﻿Magla mjestimice smanjuje vidljivost na cestama u Lici pa HAK poziva vozače da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te drže sigurnosni razmak između vozila. ﻿

Pojačan je promet na gradskim prometnicama i obilaznicama, a povremeni zastoji su u zonama radova i privremene regulacije prometa.

Prometno i na drugim dionicama

Povećana je gustoća prometa i vozi se usporeno na ﻿zagrebačkoj  obilaznici između čvorova Zagreb zapad i Lučko u smjeru Lipovca te Zagreb istok i Kosnica u smjeru Bregane, na ﻿﻿Istarskom ipsilonu između čvora (A7) i tunela Učka u oba smjera.

Usporeno se zbog gustoće prometa vozi i na državnoj cesti DC1 od Pojatnog u smjeru Zagreba, na ﻿Jadranskoj magistrali (DC8) kod Solina te između Stobreča i Podstrane.

U pomorskom prometu nema poteškoća.

