Najnovija istraživanja pokazala su da čak 40 posto hrvatskih 13-godišnjaka na internetu provodi više od tri sata dnevno, a stručnjaci upozoravaju na sve češće znakove ovisnosti, ali i nekvalitetu te opasnosti mrežnog sadržaja.

Sve češći znakovi ovisničkog ponašanja kod djece koja teško prekidaju upotrebu uređaja, gube koncentraciju i razvijaju anksioznost ako nisu "na mreži".

Stručnjaci napominju važno je da i djeca i odrasli razvijaju kritički odnos prema medijima, a svima su dostupne aplikacije za roditeljsku kontrolu, besplatne telefonske linije za savjetovanja i edukativni materijali.

Ovaj slučaj potaknuo nas je da vas pitamo: Kako vi kontrolirate vrijeme koje djeca provode na internetu?

