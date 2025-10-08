PITAMO VAS /

Kako vi kontrolirate vrijeme koje djeca provode na internetu?
Foto: Nel Pavletic/pixsell

Čak 40 posto djece dnevno su preko tri sata dnevno na internetu, a ta brojka za vikend raste

8.10.2025.
12:29
Najnovija istraživanja pokazala su da čak 40 posto hrvatskih 13-godišnjaka na internetu provodi više od tri sata dnevno, a stručnjaci upozoravaju na sve češće znakove ovisnosti, ali i nekvalitetu te opasnosti mrežnog sadržaja.

Sve češći znakovi ovisničkog ponašanja kod djece koja teško prekidaju upotrebu uređaja, gube koncentraciju i razvijaju anksioznost ako nisu "na mreži".

Stručnjaci napominju važno je da i djeca i odrasli razvijaju kritički odnos prema medijima, a svima su dostupne aplikacije za roditeljsku kontrolu, besplatne telefonske linije za savjetovanja i edukativni materijali.

Ovaj slučaj potaknuo nas je da vas pitamo: Kako vi kontrolirate vrijeme koje djeca provode na internetu? 

Podijelite svoje iskustvo u komentarima na našem Facebook profilu, a najzanimljivije komentare ćemo objaviti u RTL-u Danas u 16.30 sati.

 

