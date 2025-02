Tko ima pravo i kako izračunati iznos? Donosimo sve o povratu poreza

U novom krugu porezne reforme Vlada je odlučila ukinuti olakšica prilikom zapošljavanja mladih. Tako je s pravim danom ove godine ukinuta subvencija poslodavcima, koja se odnosila na oslobođenje plaćanja doprinosa za zdravstveno osiguranje mladih radnika u trajanju od pet godina.

No, barem za sada, na snazi je ostala mjera prema kojoj mladi mogu dobiti cijeli iznos uplaćenog poreza. Oni do 25. godine imaju pravo na 100-postotno, dok oni do 30. godine imaju pravo na 50-postotno umanjenje poreza.

Tko ima pravo?

Prema pravilniku o porezu na dohodak u skupinu mladih koji mogu očekivati ove godine 50 posto povrata poreza ulaze oni rođeni između 1994. i 1998. godine, uključujući i te dvije godine.

Povrat poreza od 100 posto dobit će svi rođeni od 1999. i mlađi. Važno je naglasiti da se ovo ne odnosi na studente koji rade preko student servisa već mlade osobe u redovitom radnom odnosu.

Početak isplate

Rok za dostavu godišnjih prijava poreza na dohodak za prethodnu 2024. godinu je do 28. veljače 2025. godine. Za ostvarenje povrata poreza od 50 ili 100 posto ne treba podnositi zahtjeve.

Prošle godine isplata povrata poreza započela je već početkom svibnja. Prema podacima Porezne uprave, 212.378 osoba mlađih od 30 godina ostvarilo pravo na povrat poreza, od toga 83.491 osoba do 25 godina života u iznosu od 71.145.603,50 eura, odnosno 128.887 mladih osoba od 26 do 30 godina života u iznosu od 93.063.136,61 eura.

Na stranicama Porezne uprave postoji informativni kalkulator s pomoću kojega možete izračunati koliko okvirno povrata poreza možete očekivati. Možete ga pronađi OVDJE.

