Kako do groblja Mirogoj i Markovo polje 1. studenoga: Besplatni autobusi i dodatni tramvaji u Zagrebu

Na blagdan Svih svetih, u subotu 1. studenoga, u tramvajskom prometu će se primjenjivati nedjeljni vozni red, ali će na linijama 4, 6, 11, 12, 14 i 17 prometovati veći broj tramvaja u odnosu na uobičajeni nedjeljni raspored, a u prometu će biti i tramvajska linija 8, objavio je na svojim stranicma ZET.

Kako bi se olakšao prelazak putnika iz tramvaja na autobusne linije terminala Kaptol, ovisno o broju putnika, uspostavljat će se dodatno tramvajsko stajalište u Ilici, neposredno uz Trg bana Josipa Jelačića.

Autobusni promet

Kako bi se uspostavila kvalitetna prometna povezanost i omogućio čim jednostavniji dolazak do groblja, u subotu, 1. studenoga, vozit će autobusi na izvanrednim linijama: Kaptol - Mirogoj, Kaptol - Mirogoj - Krematorij, Kvaternikov trg - Srebrnjak, Dubrava - Miroševec i Dubec - Markovo Polje.

Pprijevoz do mirogoja i krematorija

Izvanredne autobusne linije Kaptol - Mirogoj, Kaptol - Mirogoj - Krematorij i Kvaternikov trg - Srebrnjak bit će uspostavljene u subotu, 1. studenoga, od 8 do 19 sati. Na linijama Kaptol - Mirogoj i Kaptol - Mirogoj - Krematorij, autobusi će polaziti nakon popunjenja, bez usputnog zaustavljanja na stajalištima redovnih linija, dok će se linija za Krematorij zaustavljati na privremeno uspostavljenom stajalištu na Remetskoj cesti, u zoni raskrižja s Mirogojskom cestom.

Trasa linije Kaptol - Mirogoj: Kaptol - Zvonarnička - Degenova - Grškovićeva - Bijenička - Aleja Hermanna Bollea - Mirogoj. U povratku: Mirogoj - Mirogojska - Gupčeva zvijezda - Vrančićeva - Nova Ves - Kaptol.

Trasa linije Kaptol - Mirogoj - Krematorij: Kaptol - Zvonarnička - Degenova - Grškovićeva - Bijenička - Aleja Hermanna Bollea - Mirogoj - Mirogojska - Remetska cesta - Krematorij. U povratku: Krematorij - Remetska cesta - Mirogojska - Gupčeva zvijezda - Vrančićeva - Nova Ves - Kaptol.

Ulazak putnika u autobuse za Mirogoj i Krematorij bit će na Kaptolu, na ulaznim stajalištima redovnih autobusnih linija. U suprotnom smjeru, ulazak putnika u autobuse za Kaptol bit će na Mirogoju ispred mrtvačnice, a kod Krematorija, kod ulaznog stajališta redovne autobusne linije Kaptol - Mirogoj - Krematorij.

Izlazak putnika na Kaptolu bit će na izlaznom stajalištu redovnih linija, na Mirogoju ispred glavnog ulaza na groblje, a ispred Krematorija na izlaznom stajalištu redovne linije.

Izvanredna autobusna linija Kvaternikov trg - Srebrnjak prometovat će u subotu, 1. studenoga od 8 do 19 sati.

Trasa linije: Terminal Kvaternikov trg - Domjanićeva - Srebrnjak - Bijenička cesta (okretište autobusa) te istom trasom u povratku.

Autobusi izvanredne linije zaustavljat će se samo na stajalištu Srebrnjak/Petrova ulica.

Ulazak putnika u autobuse za Srebrnjak bit će na peronu linije 201, a izlazak na zapadnom dijelu Heinzelove ulice.

Ulazak putnika u autobuse za Kvaternikov trg bit će u zoni raskrižja Bijeničke ceste s Ulicom Srebrnjak, na putničkom peronu autobusnog okretišta.

Izlazak putnika na Srebrnjaku bit će na Bijeničkoj cesti, istočno od raskrižja s Ulicom Srebrnjak.

Izmjene na autobusnim linijama čije trase prolaze područjima posebne prometne regulacije

Autobusna linija 207 (Kvaternikov trg - Rim - Kvaternikov trg) će u subotu voziti djelomično izmijenjenom trasom u oba smjera: Kvaternikov trg - redovnom trasom do raskrižja Domjanićeve i Petrove ulice - Petrova - Laščinska - Bijenička i dalje uobičajenom trasom do Ulice Rim. Autobus će polaziti sa stajališta linije 204.

U subotu, 1. studenoga, od 8 do 19 sati, zbog posebne regulacije prometa, neće prometovati redovne autobusne linije 106 (Kaptol - Mirogoj - Krematorij) i 201 (Kaptol - Kvaternikov trg).

Autobusne linije 203 (Svetice - Kaptol) i 226 (Kaptol - Remete - Svetice) u subotu, 1. studenoga, od 8 do 19 sati, prometovat će redovnom trasom do Krematorija, a u slučaju nemogućnosti prolaska, linije će sa Svetica prometovati skraćeno do Remeta, odnosno Vineca.

Tijekom posebne regulacije prometa, u subotu, 1. studenoga od 8 do 19 sati, mijenja se trasa redovne autobusne linije 105 (Kaptol - Britanski trg). Prema Britanskom trgu autobusi će voziti na relaciji Kaptol - Zvonarnička - Degenova - Medveščak - Gupčeva zvijezda - Vrančićeva - i dalje uobičajenom trasom. Uspostavit će se i privremeno stajalište u Vrančićevoj ulici, u zoni raskrižja s Medvedgradskom ulicom. U smjeru Kaptola autobusi će voziti uobičajenom trasom.

Prijevoz do Miroševca

Izvanredna autobusna linija Dubrava - Miroševec prometovat će u subotu, 1. studenoga, od 8 do 19 sati, bez usputnog zaustavljanja.

Trasa izvanredne linije: Avenija Gojka Šuška - Ulica Rudolfa Kolaka - Aleja Tišine - rotor Miroševec - Mramorni prilaz - Oporovečka - Aleja Tišine - Ulica Rudolfa Kolaka - Avenija Gojka Šuška - terminal Dubrava - Avenija Gojka Šuška.

Ulazak putnika u autobuse za Miroševec bit će sjeverno od izlaza s terminala Dubrava, na istočnom kolniku Avenije Gojka Šuška. Ulazak putnika na Miroševcu bit će na istočnom dijelu kolnika Mramornog prilaza, na dijelu od Topolovečkog priključka do Ulice Vladimira Jurčića.

Izlazak putnika u Dubravi bit će na izlaznom stajalištu na zapadnom dijelu terminala, a na Miroševcu bit će na Aleji Tišine, u zoni raskrižja sa Žitnom ulicom (ulaz na parkiralište groblja).

Izmjene na autobusnim linijama čije trase prolaze područjima posebne prometne regulacije

U subotu, 1. studenoga, od 8 do 19 sati, linije 206 (Dubrava - Miroševec) i 210 (Dubrava - Studentski grad - Novi Retkovec) neće prometovati, dok će se autobusna linija 230 (Dubrava - Granešinski Novaki) od 7.30 do 19 sati pojačati dodatnim prijevoznim kapacitetima.

Prijevoz do Markovog polja

Izvanredna autobusna linija Dubec - Markovo Polje, prometovat će u subotu, 1. studenoga, od 8 do 19 sati.

Predviđena trasa linije je: Dubec - Zagrebačka - Varaždinska - Vugrovečka - Alejom mira do groblja Markovo polje.

Autobusi će se zaustavljati samo na stajalištima u Sesvetama (Zagrebačka - Bistrička) i Popovcu (Vugrovečka - Varaždinska).

Ulazak putnika u autobuse za Markovo Polje bit će na terminalu Dubec, na ulaznom stajalištu s kojeg uobičajeno polazi linija 274, a ulazak putnika za smjer prema Dupcu bit će na sjeverozapadnoj strani parkirališta, između groblja i Aleje mira.

Izlazak putnika iz autobusa na Markovom polju bit će na sjevernoj strani parkirališta, između groblja i Aleje mira, a na terminalu Dubec bit će na izlaznom stajalištu redovnih linija.

Izmjene na autobusnim linijama čije trase prolaze područjima posebne prometne regulacije

Redovna autobusna linija 267 (Dubec - Markovo Polje) neće prometovati u subotu, 1. studenoga, dok će do petka, 31. listopada, te u nedjelju, 2. studenoga, prema potrebi biti pojačana dodatnim prijevoznim kapacitetima.

Autobusi linije 271 (Dubec - Sesvete - Jesenovec - Glavnica Donja), do nedjelje, 2. studenoga, privremeno se zaustavljaju na autobusnom stajalištu u Glavnici Donjoj, u zoni kućnog broja 5.

Autobusi linije 272 (Dubec - Sesvete - Moravče), do nedjelje, 2. studenoga, privremeno se zaustavljaju na autobusnom stajalištu u Moravču, u zoni kućnog broja 83.

Ostale autobusne linije

Nedjeljni raspored primjenjivat će se na redovne autobusne linije u subotu, 1. studenoga, ali će se prema potrebi uključivati dodatni prijevozni kapaciteti.

U subotu, 1. studenoga, autobusna linija 125 (Črnomerec - Gornje Vrapče) bit će prema potrebi pojačana dodatnim prijevoznim kapacitetima od 8 do 17 sati.

Autobus na redovnoj liniji 182 (Trg mladosti - Groblje Zaprešić - Šibice) će u petak ostvarivati polazak samo u 7.20 sati, a u subotu samo u 6.45 sati, dok će u svim ostalim polascima prometovati izravno za Šibice.. U razdoblju od 8 do 20.45 sati, za prijevoz do groblja bit će uspostavljena izvanredna autobusna linija 181 (Trg mladosti - Groblje Zaprešić), koja će polaziti svakih 30 minuta.

Autobusna linija 177 (Črnomerec - Poljanica - Gornja Bistra) u subotu, 1. studenoga, biti pojačana izvanrednom autobusnom linijom Podsused centar - Poljanica - Gornja Bistra s polascima svakih 90 minuta.

Prijevoz na izvanrednim autobusnim linijama prema gradskim grobljima na području Grada Zagreba bit će u subotu, 1. studenog, besplatan!

Informacije o stanju u prometu na području posebne prometne regulacije možete pogledati OVDJE.

