Sprema se spektakl na Maksimiru: 'Kakav Dinamo očekujete večeras protiv Španjolaca?'

Sprema se spektakl na Maksimiru: 'Kakav Dinamo očekujete večeras protiv Španjolaca?'
Foto: Matija Habljak/pixsell

Dio odgovora objavit ćemo u RTL-u danas u 16.30 sati

6.11.2025.
12:40
danas.hr
Matija Habljak/pixsell
Dinamo igra 4. kolo Europske lige. Suparnik Plavima na Maksimiru je Celta, 12. momčad LaLige. Utakmica je na rasporedu od 18.45. U ovaj dvoboj Dinamo ulazi u odličnoj bodovnoj situaciji što se tiče Europe, sa sedam bodova osvojenih u prva tri kola.

Dinamo bi pobjedom protiv Celte napravio veliki korak prema osvajanju jedne od prvih osam pozicija koje direktno vode u osminu finala.

Pitamo vas

Zato vas u našoj stalnoj rubrici "Pitamo vas" pitamo: "Kakav Dinamo očekujete večeras protiv Španjolaca?"

Odgovore pišite na Facebook stranici našeg portala, a dio ćemo objaviti u RTL-u Danas u 16.30 sati. 

POGLEDAJTE VIDEO: Prosinečki razotkrio Celtu: 'Dobri su, ali nisu Barca. Dinamo ih može dobiti, ali pod jednim uvjetom'

Pitamo VasDinamoCelta
Sprema se spektakl na Maksimiru: 'Kakav Dinamo očekujete večeras protiv Španjolaca?'