Sprema se spektakl na Maksimiru: 'Kakav Dinamo očekujete večeras protiv Španjolaca?'

Dinamo igra 4. kolo Europske lige. Suparnik Plavima na Maksimiru je Celta, 12. momčad LaLige. Utakmica je na rasporedu od 18.45. U ovaj dvoboj Dinamo ulazi u odličnoj bodovnoj situaciji što se tiče Europe, sa sedam bodova osvojenih u prva tri kola.

Dinamo bi pobjedom protiv Celte napravio veliki korak prema osvajanju jedne od prvih osam pozicija koje direktno vode u osminu finala.

