Josipu Dabri jednoglasno skinut imunitet, odobreno i privođenje: 'Pokazali smo da DP nije kukavička stranka'

Na današnjoj sjednici Hrvatskog sabora, koja počinje u 9,30 sati, zastupnici će glasovati o prijedlogu Mandatno-imunitetnog povjerenstva da se zastupniku Domovinskog pokreta Josipu Dabri skine imunitet.

Skidanje imuniteta Dabri zatražilo je Državno odvjetništvo RH zbog kaznenog djela povrede djetetovih prava i kaznenog djela nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih stvari.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Glasali i za privođenje

Sa 99 glasova "za" i sedam "protiv" donesena je odluka kojom se daje odobrenje za privođenje i određivanje istražnog zatvora.

Možemo napustio glasovanje

"Opozicija, barem mi ovdje, neće biti ovdje da im drži kvorum. HDZ se nikada po pitanju glasanja ne ponaša korektno, prisjetimo se amandmana kolege Kujundžića. Kako su se ponijeli? Njima da držimo kvorum? Ne. Kad DP bude unutra s HDZ-om držao kvorum tad smo i mi spremni doći na glasanje. Plenkoviću većinu ovisi o tome hoće li netko vratiti iz zatvora ili pritvora. On ne može upravljati zemljom u ovoj koaliciji, jedino bi bilo ispravno da to prizna i da idemo na nove izbore, ne može sa 76 ruku u ovako kritičnoj situaciji upravljati", rekla je Benčić.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Kaže da su došli s namjerom da glasaju: "Ali, prije glasanja smo vidjeli da DP i HDZ nisu osigurali da imaju svoj kvorum. Samo je trebalo nazvati Penavu 'Halo Penava, jesi li završio s kavicom, vrijeme je za glasanje' - da je on bio tamo, a ne da je na opoziciju prebacivao kvorum, tada bi se drugačije razgovaralo."

Dabri skinut imunitet

Zastupnici su se vratili u sabornicu i na redu je glasovanje. Prihvaćen je prijedlog da se dabri skine imunitet. Glasalo je 107 zastupnika te je odluka donesena jednoglasno, iako su DP-ovci najavljivali da će glasati protiv. Nakon glasovanja Domovinski pokret zatražio je stanku.

"Pokazali smo da DP nije kukavička stranka. Pokazali smo da nismo stranka koja krši Ustav i utječe na pravosuđe. Bez problema smo stisli zeleni gumb da DORH vodi kazneni postupak protiv našeg kolege Dabre, ali DP je protiv da se njega neosnovano vuče kroz blato i privodi", rekao je Stipe Mlinarić.

Nakon stanke će se glasati o drugoj odluci kojom bi se dalo odobrenje za privođenje Dabre i određivanje istražnog zatvora. DP-ovci su ranije najavljivali da će glasati protiv te odluke.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Stanka

Stanka je odobrena, sjednica se nastavlja u 10:20 sati.

'Zašto se Hajdaš Dončić boji izbora?'

"Dabro je nanio nemjerljivu reputacijsku štetu Hrvatskoj. Nagšavam da smo vidjeli da SDP ne želi pokazati da HDZ nema kvorum, zašto se Hajdaš Dončić boji novih izbora?", upitao je Nino Raspudić.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ako ne mogu imati 76 ruku, to znači da moramo izaći na izbore", dodao je Marin Miletić.

SDP-ovci će glasovati

Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić rekao je da mu je apsolutno neprihvatljivo da imamo državnog odvjetnika "kojem nije problem u dva sata u noći slati novinarima poruke 'zbogom. To radi vaš državni odvjetnik", naveo je.

Najavio je da će SDP-ovci ostati u sabornici i glasati. "Glasat ćemo 'za', da se svi uvjerite što vam Turudić radi", napomenuo je.

HDZ-ovac pozvao da se zaštiti Dabru

Mato Franković upozorio je da vladajuća koalicija danas nema kvorum jer u sabornici nema Andre Krstulovića Opare i Ivana Penave.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Vi otiđite i zaštite Dabru. Ja vas molim da to napravite", poručio je oporbi.

Zaiskrilo u Saboru

Mostov Grmoja upitao je gdje je Ivan Penava.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Dogodila se stvar koja pokazuje da većine nema. Gdje je Ivan Penava? Sasvim je jasno da je vladajuća koalicija pukla. Nikakvo glasanje u ovoj situaciji nema smisla", naveo je.

Igor Peternel (DOMiNO) rekao je da je potpuno neprihvatljivo da Sabor danas prvi put neće biti jedinstveni u glasanju oko skidanja imuniteta.

"Imunitet služi da štiti slobodu govora. Nije cilj imuniteta štititi od drugih kaznenih djela. Ne može sabor zaštiti svog kolegu, a ne štiti građane od tog istog DORH-a", rekao je Peternel.

"Sami ste za sebe u DP-u rekli da ste mazohisti. Javno ste priznali da ova zajednička struktura nema smisla, a i dalje ostajete zajedno, da bi zadržali ono malo vlasti što još uvijek imate. I u tome tonete sve dublje. I kao kockari, nećete propasti što kockate, nego što se vadite", rekla je Marija Selak Raspudić.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Krešo Beljak iz HSS-a poručio je da bi danas trebali skinuti imunitet Dabri.

"Mislim da je vrijeme da DP nakon toga napusti ovu koaliciju, ako imaju imalo morala, imalo domoljublja. Kolegi Dabri se neće dogoditi ništa strašno. Bit će par dana u zatvoru i pustit će ga", dodao je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Dabro zahvalio na poklonu

Josip Dabro zahvalio se na poklonu Mariani Puljak, ali je rekao da će ipak morati vratiti knjigu jer ju je izdala Matica srpska.

"Šteta, baš sam mislio da ću imati što ćitati u zatvoru", rekao je Dabro.

"Čudim se, valjda sam trebala pjevati jer srpske pjesme razumijete, ali čitati knjigu očito vam ne ide, izgleda da ni lektiru niste čitali", poručila je Puljak.

Marijana Puljak donijela Dabri poklon

Marijana Puljak u Sabor je donijela knjigu 'Zbogom oružje' autora Ernesta Hemingwaya za koju je rekla da je poklon Josipu Dabri.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Neka vas nauči da nije oružju mjesto u rukama djece već u knjigama. Imat će je vremena čitati u dugim zatvorskim noćima", rekla je.

Na to joj je odgovorio Zekanović koji je rekao da se radi o ljubavnoj knjizi te ju upitao koja je njezina uloga, a koja Dabrina.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Kleli ste se u borbu protiv korupcije, a sad držite ljestve HDZ-u", poručila je Pulajk DP-u i rekla da su imali priliku srušiti Ivana Turudića, ali nisu.

Posvađali se Benčić i Mlinarić

Stanku je tražila i Sandra Benčić.

"Ovo je trenutak koji se Andreju Plenkoviću opetovano događa u koaliciji, a to je činjenica da njegova većina ovisi kada će i hoće li Dabro izađi zatvora", rekla je Benčić i prozvala DP da drži ljestve HDZ-u.

Stipo Mlinarić iz DP-a tražio je povredu poslovnika.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Gospođo Sandra Benčić, organizirali ste prosvjed i motali tamo neke čudne stvari. Niste u stanju danas stisnuti crveni gumb i pokazati mali hrabrosti te se suprotstaviti samovolji državnog odvjetnika koji se igra političara", rekao je Mlinarić.

Započela sjednica Sabora

Gordan Jandroković otvorio je sjednicu Hrvatskog sabora i najavio glasovanje o imunitetu Josipu Dabri, prije glasovanja nekoliko je zastupnika zatražilo stanku koja je odobrena.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Mostov Ante Kujundžić upozorio je kako danas imamo situaciju da se moral mjeri matematikom.

"Nekada su u ovom domu sjedili ljudi koji su razumjeli što znači služiti narodu. Ljudi koji su prije svega znali što je čast, što je savjest i što je poštenje. Ljudi koji nisu ovo troje navedeno promatrali kao da su na nekoj političkoj tržnici", rekao je.

Dabro se oglasio uoči sjednice

Josip Dabro, uoči sjednice Sabora, izjavio je kako nikada nije bježao od odgovornosti.

"Ubojice sjede po kafićima, a oni dolaze po mene. Nek dođu, i u zatvor ću otići sa smiješkom," poručio je. Dodao je da ne bi imao ništa protiv da su ga priveli prije 40 dana, te je naglasio kako nije strah od suočavanja s optužbama.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Čuo sam i da spavam sa svjedokinjom (suprugom). Uvijek sam se borio, nije me strah," rekao je Dabro, izjavivši da je za skidanje imuniteta i pokretanje istražnog postupka, ali će biti protiv istražnog zatvora.

"Ne dam svoj mandat, reći ću istražnom sucu da mi odredi maksimalni istražni zatvor," poručio je na kraju.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Potreban kvorum

Podsjetimo, kako bi Sabor potvrdio skidanje imuniteta zastupniku, potreban je kvorum od 76 zastupnika i glasovi većine nazočnih (39).

DP je najavio da će glasovati protiv prijedlog skidanja imuniteta Dabri radi određivanja istražnog zatvora, no to ne bi trebalo utjecati na ishod glasovanja jer je uobičajena praksa da zastupnici podržavaju skidanje imuniteta kada to traži DORH.

No taj slučaj može otvoriti pitanje parlamentarne većine ako Dabri nakon skidanja imuniteta, sudac istrage odredi istražni zatvor budući da je zastupnik najavio da neće zamrznuti svoj mandat i tako omogućiti DP-u da u saborske klupe pošalje zamjenu. Dabrin glas je 76. u vladajućoj koaliciji HDZ-a i DP-a.

Iz HDZ kažu da cijela situacija ne bi trebala utjecati na funkcioniranje parlamentarne većine, da nastavljaju dalje zajedno s DP-om te da je DP čvrsto uz vladajuću koaliciju.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Što se tiče Domovinskog pokreta, što se tiče nas, a vjerujem i što se tiče gospodina Dabre, to ne bi trebalo utjecati na funkcioniranje većine”, izjavio je ranije danas premijer Andrej Plenković nakon sastanka parlamentarne većine.

"Na njemu (Dabri) je da promisli o tome hoće li držati svoj mandat zauvijek do kraja mandata, na njemu je šansa da na jedno vrijeme napravi korak nazad, riješi svoj problem i vrati se nakon što ga riješi, ili da drži mandat i da prolazi kroz određene situacije koje sigurno nisu ugodne", kazao je premijer Plenković.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Odluka je na sucu, tu je i vremenska dinamika ispitivanja svjedoka. Neće to trajati predugo", dodao je predsjednik Vlade RH.

Da u HDZ-u računaju na vremensku dinamiku, zaključuju mediji, dao je naslutiti i predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković. Na upit 'hoće li obustaviti glasanje u Saboru dok Dabro ne izađe iz istražnog zatvora, ako dođe do toga', Jandroković je naveo kako Sabor neće glasovati prije 14. ili 21. ožujka.

Rasprave o tri izvješća

Na dnevnom redu Sabora su i rasprave o tri izvješća - o stanju i radu kaznionica, zatvora, odgojnih zavoda i centara za 2023., o radu probacijske službe za 2023. te o broju birača upisanih u registar birača po izbornim jedinicama za prvo i treće tromjesečje 2024. Zastupnici će izreći i mišljenje o prijedlogu liste kandidata Programskog vijeća HRT-a.

POGLEDAJTE VIDEO: Dabro rekao da je spreman za istražni zatvor