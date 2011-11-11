{NOINDEX-NOFOLLOW} Johnny Depp zbog filma postao pijanac - Net.hr
DOKRAJČILO GA SNIMANJE /

Johnny Depp zbog filma postao pijanac

Johnny Depp zbog filma postao pijanac
Foto: TMZ

Na snimanju svog posljednjeg filma "The Rum Diary" toliko se uživio u ulogu pijanca da se skoro uopće nije trijeznio.

11.11.2011.
15:01
danas.hr
TMZ
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Na snimanju svog posljednjeg filma "The Rum Diary" Johnny Depp se toliko uživio u ulogu pijanca da se skoro uopće nije trijeznio.

Redatelj Bruce Robinson i Johnny su obećali jedan drugom kako će apstinirati od cuganja dok ne završe film, no nisu izdržali niti jedan dan.

Čim su stigli u Portoriko, tvrdi Depp, od stravične su vrućine potpuno dehidrirali pa su se krenuli "izliječiti" pivom.

"Terapija" im se toliko svidjela da su ubrzo postali inventar lokalnih kafića i svako se jutro budili s opakim mamurlukom.

Inače, "The Rum Diary" baziran je na istoimenom autobiografskom romanu kultnog novinara i književnika Huntera S. Thompsona, poznatog po autodestruktivnom životu.

AlkoholJohnny DeppThe Rum Diary
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
DOKRAJČILO GA SNIMANJE /
Johnny Depp zbog filma postao pijanac