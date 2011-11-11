Johnny Depp zbog filma postao pijanac

Na snimanju svog posljednjeg filma "The Rum Diary" Johnny Depp se toliko uživio u ulogu pijanca da se skoro uopće nije trijeznio.

Redatelj Bruce Robinson i Johnny su obećali jedan drugom kako će apstinirati od cuganja dok ne završe film, no nisu izdržali niti jedan dan.

Čim su stigli u Portoriko, tvrdi Depp, od stravične su vrućine potpuno dehidrirali pa su se krenuli "izliječiti" pivom.

"Terapija" im se toliko svidjela da su ubrzo postali inventar lokalnih kafića i svako se jutro budili s opakim mamurlukom.

Inače, "The Rum Diary" baziran je na istoimenom autobiografskom romanu kultnog novinara i književnika Huntera S. Thompsona, poznatog po autodestruktivnom životu.