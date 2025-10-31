GUBI MU SE SVAKI TRAG /

Jeste li ga vidjeli? Zvonko Radanović je nestao prije dva dana u Brestovcu

Foto: Zeljko Lukunic/Pixsell/nestali.gov.hr

Što se tiče osobitih znakova, šepa na desnu nogu i ima ožiljak na nosu

31.10.2025.
22:35
Zvonko Radanović (69) nestao je 29. listopada kada se udaljio u nepoznatom mjeru s adrese prebivališta u Brestovcu. 

Kako se navodi na  stranici nestali.gov.hr,  Zvonko je visok 175 centimetara, srednje je razvijen, broj stopala mu je 43, ima prosijedu kosu, srednji nos i ovalno lice. Što se tiče osobitih znakova, šepa na desnu nogu i ima ožiljak na nosu.

Foto: Nestali. Gov.hr

"U slučaju da posjedujete informacije o ovoj osobi molimo vas da obavijestite najbližu policijsku postaju ili nazovete na broj 192. Također, informacije možete dostaviti i putem e-mail adrese: nestali@nestali.hr.", navodi se na stranicama nestali.gov.hr.

