Jeste li ga vidjeli? Zvonko Radanović je nestao prije dva dana u Brestovcu

Zvonko Radanović (69) nestao je 29. listopada kada se udaljio u nepoznatom mjeru s adrese prebivališta u Brestovcu.

Kako se navodi na stranici nestali.gov.hr, Zvonko je visok 175 centimetara, srednje je razvijen, broj stopala mu je 43, ima prosijedu kosu, srednji nos i ovalno lice. Što se tiče osobitih znakova, šepa na desnu nogu i ima ožiljak na nosu.

Foto: Nestali. Gov.hr

"U slučaju da posjedujete informacije o ovoj osobi molimo vas da obavijestite najbližu policijsku postaju ili nazovete na broj 192. Također, informacije možete dostaviti i putem e-mail adrese: nestali@nestali.hr.", navodi se na stranicama nestali.gov.hr.