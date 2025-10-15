Jedna od najvećih banaka u Hrvatskoj ima važnu obavijest: 'Od danas to više nije moguće'

Zagrebačka banka obavještava sve klijente da od danas, 15. listopada 2025. godine, više neće biti moguće koristiti Visa kartice izdane od strane banke. Ova promjena vrijedi za sve korisnike – i fizičke osobe i poslovne subjekte.

Banka podsjeća da su tijekom 2024. godine svim klijentima dostavljene nove Mastercard kartice kao zamjena za postojeće Visa kartice, u skladu s globalnim promjenama u platnom prometu.

U banci navode kako je cilj ove promjene podizanje razine sigurnosti i unaprjeđenje korisničkog iskustva. Kako bi kartične usluge i dalje nesmetano funkcionirale, iz banke pozivaju klijente da, ukoliko već nisu, aktiviraju svoje Mastercard kartice najkasnije do 15. listopada 2025.

Kako aktivirati novu Mastercard karticu

Aktivacija je moguća na sljedeće načine:

- putem bankomata Zagrebačke banke

- putem internetskog ili mobilnog bankarstva

- dolaskom u najbližu poslovnicu

Za sve dodatne informacije i tehničku pomoć, klijentima je na raspolaganju korisnička služba Zagrebačke banke.