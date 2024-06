Predsjednik Sabora Gordan Jandroković izjavio je kako Stipe Bartulica, zastupnik HDZ-ovog koalicijskog partnera Domovinskog pokreta, mora sam objasniti svoje prihode i rashode, nakon što je ustvrdio da živi od majčinog novca, jer mu nakon otplate kredita ne ostaje gotovo ništa.

"Bartulica mora objasniti svoje prihode i rashode i obveza je svih dužnosnika da u imovinskim karticama to navedu i on to sam mora objasniti", rekao je Jandroković u četvrtak upitan o imovinskom stanju zastupnika DP-a.

Dodao je kako je nezahvalno komentirati financije drugih ljudi bez poznavanja pozadine obiteljske situacije i da se ne bi nad time naslađivao iako to mnogi čine.

"Ne bih ulazio u povezivanje individualne situacije jednog saborskog zastupnika s politički dogovorenom koalicijom", rekao je Jandroković.

Po pisanju medija, Bartulica je kupio kuću na tri kata i vrt na otoku Prviću za 300.000 eura, a prema njegovoj imovinskoj kartici, on i supruga mjesečno zarađuju 3600 eura pa im, nakon što za dva kredita izdvoje 3562 eura, ostaje za život svega 38 eura mjesečno.

U srijedu je Bartulica preko odvjetničkog ureda priopćio da svakodnevne životne troškove podmiruje sredstvima koje mu je darovala njegova majka.

Vezano uz sastanak glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića s bivšim ministrom financija Slavkom Linićem i njegovim pomoćnikom Brankom Šegonom, Jandroković je rekao kako ne zna o čemu su razgovarali, a ako ih je primio da vjerojatno postoje neki razlozi.

U vezi s istekom mandata ustavnih sudaca, Jandroković je pojasnio kako će im biti produženi automatizmom do prosinca te da će uskoro Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav raspisati javni poziv te izrazio nadu da će biti dovoljno političke mudrosti da se popuni sastav Ustavnog suda i ne dovodi u pitanje njegov rad.

Jandroković je također pozvao birače da izađu na europarlamentarne izbore, ocijenivši ih najvažnijim od ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju te da svoj glas daju HDZ-u.

Naglasio je kako je optimist i izrazio uvjerenost da će HDZ ostvariti pobjednički rezultat, biti postotno daleko najjača stranka i ostvariti mandat više nego prošlim europskim izborima kada su imali četiri.

Stoga je bitno da većinu ostvare stranke desnog centra, narodnjaci, kojima pripada i HDZ, koji će kao takvi biti brana lijevom i desnom radikalizmu, jer zagovara tradicionalne vrijednosti, u središtu politike je obitelj i tradicionalne kršćanske vrijednosti, tržišno gospodarstvo, ali i zaštita najpotrebitijih, rekao je.

