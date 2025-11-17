Iznenadni obrat: Policajac iz Koprivnice osumnjičen za maltretiranje mladića pušten iz zatvora

Najavljeni skup podrške policijskom službeniku iz Koprivnice, koji je završio u istražnom zatvoru zbog sumnje da je dvojicu mladića ispitivao na nedopušten način, planiran za ponedjeljak u središtu grada, otkazan je jer je policajac pušten iz zatvora.

Podršku kolegi na prosvjedu trebao je pružiti ogranak Sindikata policije Hrvatske za Koprivničko-križevačku županiju, a iz sindikata su naglasili da oni nisu bili organizatori otkazanog prosvjeda, nego obitelj osumnjičenog.

Tomica Glavina, sindikalni povjerenik za Koprivničko-križevačku županiju, kaže da je skup na glavnom koprivničkom trgu trebao biti održan u znak podrške 52-godišnjem policijskog službenika kojega se sumnjiči da je 7. listopada u prostorijama Policijske postaje Koprivnica dvojicu mladića, starosti 19 i 22 godine, ispitivao na ponižavajući način, uz navodne prijetnje i zastrašivanje. Na taj je način od njih želio dobiti obavijesti ili priznanje u vezi s jednim prekršajem.

Općinsko državno odvjetništvo ranije je predložilo određivanje istražnog zatvora zbog mogućeg utjecaja na svjedoke, što je sudac prihvatio. Nakon što je osumnjičeni pušten, njegova obitelj je odustala od najavljenog prosvjeda.

