Proslava Oluje u Kninu nije prošla bez HOS-ovaca i Marka Skeje. Opet su uzvikivali nedozvoljeni uzvik 'Za dom spremni'. Policija je rekla da je to snimila i da se provode izvidi. HOS-ovci su pjevali i pjesmu kojom je bio izrečen nedozvoljeni pozdrav. A hoće li dobiti prijavu i hoće li uopće doći do suda, pa i kazne, to ćemo tek vidjeti.

Inače tijekom proslave Oluje nije bilo drugih izgreda.

No, jedan kafić u Kninu nažalost je smatrao domoljubnim da na Dan pobjede pusti i ustašku budnicu 'Evo zore, evo dana'. Nekoliko policijskih patrola je prošlo tijekom izvedbe.

Pogledajte kako je to izgledalo:

