Puljak: 'Izbor je jasan – javni interes ili trgovačka koalicija HDZ-a i Keruma'

U Splitu će se za mjesto gradonačelnika u drugom krugu boriti Ivica Puljak (Centar) i Tomislav Šuta (HDZ). Trenutačni podaci pokazuju da aktualni gradonačelnikosvaja 35,44 posto, dok HDZ-ov kandidat, osvaja 29,79 posto.

U Puljkovom stožeru prilično je veselo, a na pitanje hoće li se ponovno održati izbori, kao i u prethodnom mandatu, Ivica Puljak tvrdi da "ne bi trebali".

"Mi ćemo, kao što ste i vidjeli i kao što su najavljivali svi koji ulaze u gradsko vijeće da će podržavati dobre programe, tako ćemo i mi neke njihove dobre dijelove programa uvrstiti u naš. Nema problema da nastavimo voditi Split istim smjerom kao što smo i do sada", rekao je Puljak.

Otkrio je i s kime će ići u koaliciju.

"Mi ne računamo na Keruma i HDZ, a na ostale računamo jer vjerujemo da će njima javni interes biti prvi interes i da nema nikakvih problema da nastavimo zajedno dalje. U kojem obliku, hoće li to biti formalna koalicija ili će to biti programska koalicija, nama odgovara i jedno i drugo", rekao je Puljak.

Novinari su ga upitali uključuje li to i Davora Matijevića.

"To uključuje sve koji su spremni dati prednost javnom interesu nad privatnim. Sve one koji to žele, a nisu Kerum ili HDZ", rekao je Puljak.

Komentirao je i pad podrške, odnosno to da je na prošlim izborima osvojio puno više glasova.

"Prije tri godine su bili izvanredni izbori, a mi se trebamo uspoređivati s onim redovnim izborima. Mi smo ostvarili stvarno puno bolji rezultat nego tada i mislimo da je to dobar rezultat za nas i da ćemo nastaviti voditi Split u tom istom smjeru. Zaista je ovo izbor između onih koji zagovaraju javni interes i trgovačke koalicije Keruma i HDZ-a. Vidite oni se svaki put kad dođu izbori naizgled posvađaju, a onda su 15 minuta nakon proglašenja rezultata opet zajedno. Pozivam građane da ne dopuste da ne samo da se oni ne vrate na vlast, nego uopće približe vlasti", kazao je Puljak.

