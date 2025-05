Puljak i Šuta odgovorili na pitanja koja će zanimati sve koji ljetuju u Splitu

Uoči drugog kruga lokalnih izbora organizirana su sučeljavanja kandidata za gradonačelnika Zagreba, Rijeke i Splita. Prvi na redu bili su kandidati za gradonačelnika Splita - Ivica Puljak i Tomislav Šuta. Debatu je vodila urednica i voditeljica Damira Gregoret.

Sučeljavanje ste mogli pratiti uživo na portalu Net.hr, a od 19 sati najzanimljivije dijelove pogledajte u RTL-u Danas.

Među ostalim, kandidati su odgovarali i na blic pitanja u kojima su trebali ponuditi kratke odgovore.

Najbolji gradonačelnik Splita do sada?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Šuta: Zvonimir Puljić

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Puljak: Jakša Miličić

Jeste li fetivi Splićanin?

Puljak: Nisam, moj otac je porijeklom iz Zagvozda, mama je porijeklom iz Drniša.

Šuta: Moji su porijeklom iz Zagvozda, rodio sam se i živim u Splitu.

Treba li Ultra ostati u Splitu?

Puljak: Ultra je donijela Splitu neke pozitivne i neke negativne stvari. Na nama je uvijek da istaknemo pozitivne stvari. Grad Split nikada ne smije postati destinacija turistička. Mi smo zaista grad sa svim svojim elementima, ima mjesta i za mlade ljude da se zabave i mislim da jedan takav festival može biti nekoliko dana u Splitu. Ali moramo raditi, radili smo i radit ćemo na tome da proširimo ponudu da dolaze gosti drugačijih platežnih mogućnosti.

Šuta: Treba biti, ali samo u kratkom periodu jer ne smijemo biti party destinacija. Trebamo mijenjati sadržaj i strateški pristup u turizmu, ali svakako sam za.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Naplata ulaza u Dioklecijanove podrume?

Šuta: Mislim da bi u određenom dijelu trebalo biti.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Puljak: Već se sada naplaćuje jedan dio, ali jedan dio mora, uz sporazum s Ministarstvom kulture, ostati ulica. Ovaj centralni dio se već i sada naplaćuje.

Naplata ulaza svih vozila u centar grada po uzoru na Monte Carlo ili Veneciju, osim žitelja Splita?

Puljak: Mi smo, recimo, napravili jedno drugo rješenje. Napravili smo plan za dvije velike garaže na obodu grada, jednu bližu centru, drugu na Lovrincu. Imale bi 1000 mjesta, a automobile ćemo uputiti da se parkiraju u te garaže, a da u centar grada idu javnim prijevozom ili biciklima.

Šuta: Ja sam za park and ride na taj način da se promet isključi iz grada i svatko onaj tko ulazi, mislim na turiste, da tamo budu. Naravno da park and ride, a to možete i provjeriti, na Turskoj kuli nije park and ride. To je parkiralište i to se jednostavno isključuje.

Hoćete li nastaviti biti saborski zastupnik ako postanete gradonačelnik?

Šuta: Hoću, bit ću saborski zastupnik da se borim za grad Split jer to je način kako da se lobira za najbitnije stvari u gradu.

Ostajete li Vi s istim timom ako pobijedite?

Puljak: Da, dakle moji zamjenici su ljudi koji su zaista pokazali da javni interes na prvom mjestu. Mi nikoga nismo zaposlili niti doveli, niti u Banovinu, niti u gradske tvrtke. Zaista smo odabrali najbolje ljude koji su tamo bili. Oni su iz raznih političkih opcija, što je zanimljivo, ali su zaista bili najbolji.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Kava na Rivi ili u Getu?

Šuta: Na Rivi

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Puljak: Na Rivi

Thompson ili Gibonni?

Puljak: Gibonni

Šuta: I jedan i drugi

Dolazite na Thompsona u Zagreb u srpnju?

Šuta: Nisam još kupio kartu

Puljak: Ne

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Bačvice ili Meje?

Puljak: Bačvice, to mi je bliže na neki način, ali radim na Mejama zadnje četiri godine.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Šuta: Bačvice

Istočna ili Zapadna obala?

Šuta: Zapadna obala

Puljak: Istočna obala kad je uredimo, a za sada je Zapadna obala uređenija.

Brač ili Šolta?

Puljak: Šolta

Šuta: Brač