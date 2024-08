Sindikat pomoraca tri dana prije tragedije upozorio Butkovića: 'Odgovore ne dobivamo od 2022.'

Do kraja dana bit će ispitani svi svjedoci tragedije na Malom Lošinju, osim jednog pomorca koji će zbog zdravstvenog stanja biti ispitan naknadno. Pokrenute su dvije istrage - Agencije za istraživanje nesreća koja sastavlja izvještaj o nesreći te Županijskog državnog odvjetništva u Rijeci.

Strukovni sindikat pomoraca Jadrolinije upire prstom u čelnog čovjeka Jadrolinije - smatraju da treba otići. Naš reporter Rade Županović razgovarao je s Ivanom Srzentićem, predsjednikom Strukovnog sindikata pomoraca Jadrolinije.

Kao predsjednik sindikata, u više navrata ste upozoravali i upravu Jadrolinije, ali jednako tako i Vladu Republike Hrvatske na starost Jadrolinijine flote. Jeste li ikad dobili odgovor?

"Od 2022. upozoravamo konstantno, dakle, od samog prosvjeda u Zadru na kojem smo upozorili prvi put širu javnost. Ne, odgovora nemamo."

Recite mi kad je u pitanju konkretno ovaj brod Lastovo. Imamo informaciju da je već zabilježen problem ovakvog tipa, po pitanju rampe. Imate li vi kao predstavnik sindikata takve informacije?

"Kontradiktorna je izjava predsjednika Uprave na dan same tragedije, nažalost, da nismo nikad imali problema s tim brodom, da bi ga jučer demantirao zapovjednik koji je praktički tamo dočekao mirovinu na tom brodu i rekao da smo imali isti problem prije nekoliko godina, točnije, ako se ne varam, 2017. s istom tom rampom. Ne ulazeći u ovom trenu u samu problematiku, o čemu se radilo, ili ne poznaješ materijal ili lupetaš, to je to.

Tri dana prije samog tragičnog događaja uputili ste dopis ispred dva sindikata prema resornom ministru, navodeći taj problem zastarjelosti flote Jadrolinije. Ni na taj dopis još uvijek niste dobili odgovor?

"Mi odgovora, ponavljam, ne dobivamo od 2022. Čemu i zašto, najbolje bi bilo potražiti pitanje na toj adresi."

Jeste li u kontaktu s tim ljudima koji su bili na trajektu kad se dogodila ova nesreća?

"Osobno sam s kolegom odmah sjeo istu večer i isti dan otišao posjetiti kolege pomorce. Konkretno nemamo, nismo mogli ni o čemu pričati, nego bilo je bitno dati tim ljudima bilo kakav 'support' i biti uz njih u tom trenu i mislim da smo to uspjeli."

Jesu li oni sada u ovom trenutku sposobni uopće nastaviti sa svojim obavezama na brodu?

"Apsolutno nisu. To je tragedija nezapamćenih razmjera i bilo što, bilo kakav brod ili bilo što drugo ne dolazi u obzir. Naravno da su šokirani."

Što je po vama zapravo uzrokovalo ovu tragediju? Vi ste pomorac s dugogodišnjim iskustvom? Razgovarali ste i s ljudima koji plove na tom trajektu. Što bi mogao biti uzrok ove tragedije?

"Gledajte, ne vjerujem u priču u kojoj se priča da je ljudska greška. Ponavljam. Dakle, poznavajući sve te rampe na Jadroliniji, ne vjerujem da je ona samo tako pala. Dakle, to je nemoguće. Po meni je to nemoguće i stojim iza toga, iza te tvrdnje. Ovo ostalo je iščekivanje istrage koja će, ja sam uvjeren, pokazati da se radi o tehničkoj grešci i ne vjerujem u ništa drugo. Tako da to bi bilo to. Što se mene tiče."

Zatražili ste ostavku predsjednika Uprave Jadrolinije? Ako se to ne dogodi i kakve su poteze sindikata u budućnosti?

"Potezi sindikata u ovom trenu će biti sljedeći - traženje smjene predsjednika Uprave, i dalje."

Ako se to ne dogodi?

"I dalje ćemo inzistirati na tome, a o sindikalnim akcijama dogovorit ću se s kolegama iz strukovnog sindikata pomoraca Jadrolinije i definitivno ćemo nastaviti prema javnosti i prema institucijama, jer to je jedina i jedina bitna stvar u ovom svemu, kako nam se u budućnosti ne bi ovakve stvari događale."