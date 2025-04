Anušić otkrio koliku će plaću imati ročnici: 'Spremni smo, možemo početi već sutra'

Ministar obrane Ivan Anušić i načelnik Glavnog stožera OS RH general Tihomir Kundid obišli su u ponedjeljak objekte za polaznike temeljnog vojnog osposobljavanja na Vojnom poligonu "Eugen Kvaternik" u Slunju i poručili da je sve spremno za obuku ročnika, koja može početi već sutra.

Kundid je Anušiću pokazao spavaonice, učionice i blagovaonicu te ostali prostor u kojemu će boraviti ročnici za dvomjesečnog osposobljavanja. "U potpunosti smo spremni provoditi temeljno vojno osposobljavanje kroz pet naraštaja godišnje, osam stotina ročnika u naraštaju", poručio je Anušić.

Poznata plaća

Podsjetio je kako je nekad vojni rok trajao šest mjeseci, sada će trajati dva mjeseca, a civilno služenje vojnog roka tri ili četiri mjeseca. Vojni obveznici i dalje će se moći pozvati na priziv savjesti.

Oni koji se odluče za temeljno vojno osposobljavanje primat će mjesečnu plaću od 1.100 eura, neće zbog toga smjeti biti otpušteni s radnog mjesta, služenje vojnog roka će im se ubrojiti u radni staž i imat će prednost pri zapošljavanju u državnoj ili javnoj službi. "Potpore nam daju za pravo da u potpunosti uspijemo s tim projektom. Procjenjujem da će biti puno više zainteresiranih no što se očekuje", rekao je Anušić.

Dodao je kako valja usvojiti zakonski okvir prije no što se počne provoditi temeljno vojno osposobljavanje, a o tome se moraju prethodno usuglasiti uredi premijera Andreja Plenkovića i predsjednika Zorana Milanovića. "U uredu premijera se nalaze svi dokumenti koji čine preduvjet za provedbu procesa. Nadam se da će zakoni biti usvojeni do kraja ljetne stanke, a nakon toga nema zapreka, stignemo sve napraviti do jeseni", kaže Anušić. Također je ustvrdio kako je Milanović o svemu informiran i da nije davao primjedbe dodavši kako je svrha projekta i popuniti pričuvu HV-a.

Kundid o programu obuke

Kundid je rekao da je koncept provedbe temeljnog vojnog osposobljavanja gotov, a izrađen, a njegov sastavni dio je program obuke. "Jedan dan ročnika je klasičan vojnički – rano ustajanje, tjelovježba, prijepodnevna obuka, ručak, pa poslijepodnevni ciklus obuke do večere", objasnio je Kundid.

Osmišljeno je da se obukom ročnici pripreme za djelatnu vojnu službu ili pričuvu, a na pitanje je li vojni rok od dva mjeseca prekratak Kundid kaže kako je to dostatno te da vojsci nije bio cilj odvratiti mlade.

