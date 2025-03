Obrana i naoružavanje u fokusu su sada svih europskih zemalja u kojima će doći i do mnogih promjena. Gdje je u svemu Hrvatska, kada kreće najavljeni obvezni vojni rok i koja streljiva će se proizvoditi kod nas saznali smo u razgovoru s ministrom obrane Ivanom Anušićem

Premijer i predsjednik su se čuli. Je li to privremeno zatopljenje odnosa ili je moguć i trajni mir?

Nadam se da je u pitanju komunikacija koja će se nastaviti i dalje i da će se razvijati. Radi se o tome da je Hrvatska u ovom trenutku, kao i Europa i cijeli svijet, u situaciji u kojoj moramo upregnuti sva znanja, sve poluge i sve mogućnosti da Hrvatska u ovim turbulentnim vremenima pametno i kvalitetno odluči i politički se pozicionira.

Je li moguće usuglašavanje stavova između predsjednika i Vlade oko Ukrajine? Bilo je razmimoilaženja na toj liniji.

Bilo je dosada dosta razmimoilaženja. Nadam se da situacija koja je u Ukrajini nova i svaki dan se mijenja - da će se tako usuglasiti stajalište između ureda predsjednika i premijera.

Traže se veća izdvajanja za obranu. Što ako bi to dosegnulo 3- 3,5 posto BDP-a ,može li to Hrvatska pratiti i iz kojih izvora bi se to financiralo?

Hrvatska je dosegnula dva posto. Nove smjernice NATO-a i EU kao takve će biti prema 3-3,5 posto. Još uvijek se ne zna točno koliko. Može Hrvatska to pratiti svojim gospodarstvom? Gospodarstvo je stabilno, raste i mi možemo pratiti tu dinamiku i tu količinu izdvajanja za obranu. Nije bitno potrošiti te novce kupovajući - ne znam ni ja što- nego moramo razvijati vlastito znanje, vlastitu industriju i najviše ćemo u to investirati.

Što s tvornicom streljiva? Gdje, kada i s kim?

Razgovara se s dvije tvrtke. S jednom tvrtkom su pregovori već daleko otišli i vrlo brzo ćemo imati predstavljanje javnosti i te tvrtke i njihove investicije i njihovih kapaciteta koje će investirati u Hrvatsku kroz proizvodnju municije. Radi se prvenstveno u ovom trenutku o municiji maloga kalibra.

Koliko ćemo se u budućnosti oslanjati na vlastite kapacitete?

Morat ćemo se početi sve više oslanjati na vlastite kapacitete. Određene kapacitete i određena znanja imamo. Ona su specifična. Tadi o znanjima kad govorimo o dronovima, sustavu kibernetičke ugroze itd. Tu imamo i vlastitu industriju, vlastita znanja i sposobnosti koja su specifična i koja možda neki drugi nemaju. Na temelju toga ćemo razvijati i ostatak programa u obrambenoj industriji. Ne možemo sve sami, nismo neovisni, ali puno drugih zemalja je potpuno neovisno o drugim zemljama kad govorimo o proizvodnji naoružanja i generalno o obrani. Jedna od tih je na primjer - Turska.

Predsjednik traži sazivanje Vijeća za nacionalnu sigurnost, ali i žurnu sjednicu Vijeća za obranu. Što se čeka?

Premijer je rekao da su se oni čuli telefonom, usklađuju se teme i priprema se taj sastanak. A on, kao što znate, dugo se nije održao. Sada bi se trebao napokon dogoditi.

Što se tiče smanjenja ovlasti predsjednika jer se od toga odustalo?

Što se tiče smanjivanja ili povećanja ovlasti predsjednika, sve će biti vidljivo u tom zakonu kada bude u e savjetovanju i kada se u kompletan zakon bude uskladio sa premijerom i s predsjednikom. I onda idemo s tim van i da će sve biti jasno.

Je li se odustalo od uvođenja obveznog vojnog roka?

Ne, nije se odustalo. Mi smo krenuli s najavom od 1. siječnja i mi smo spremni od 1. siječnja provoditi temeljno vojno osposobljavanje i plan je u ovoj godini početi i implementirati.

Imate neki rok?

U ovom trenutku čekamo zakon koji je na redu da ode u Hrvatski sabor. Zakon o obrani službenim snagama. I jedino on ostaje kao preduvjet da bi se mogao implementirati taj zakon. Mi smo potpuno kao oružane snage spremni.

Je li to usuglašeno s predsjednikom? Je li to do ljeta možda neki rok?

Trebalo bi biti do kraja proljeća, početka ljeta bi trebalo biti sve gotovo. Usuglašava se s predsjednikom države i kod premijera se u ovom trenutku nalaze svi ti dokumenti koji se usuglašavaju s predsjednikom države.

Zašto se kasni?

Ne kasni se, jednostavno usuglašavanja ne idu tako baš kako neki misle da se isti dan da se dogovori. Postoje određene primjedbe i određena uređivanja tog istog zakona. On će biti spreman, po mojoj procjeni bi trebao biti gotov i usvojen do lipnja.

Jeste li se čuli s Josipom Dabrom? Je li vladajuća većina stabilna?

Vlada i većina su stabilni. Sastanak je imao premijer s članovima DP- a, s njihovim saborskim zastupnicima i saborska većina je potpuno stabilna i sigurna.

Jeste li čuli s gospodinom Dabrom, što on kaže?

Čuo sam se i on kaže isto to što sam sad rekao - Oni su imali razgovore, imali su sastanak s premijerom i nakon toga je zaključak da je sve nastavljamo dalje, kako je do sada bilo.

Nastavit ću dizati ruku.

Nastavit će biti sastavni dio saborske većine.