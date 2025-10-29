Intervju s ubojicom Zemunskog klana: 'Za pet godina se vidimo'

Točno u ponoć, samo na platformi Voyo, ne propustite novu epizodu 'Dosjea Jarak' - 'Zver 2'. Nastavak je to na prethodnu epizodu true crime serijala u kojoj je tim 'Dosjea Jarak' rasvijetlio najmračniji, najopasniji i najmoćniji regionalni klan - Zemunski klan i njihovog glavnog egzekutora: Sretka Kalinića Zver. U epizodi 'Zver 2' tim 'Dosjea Jarak' donosi intervju s najbrutalnijim ubojicom Zemunskog klana. I to iz najčuvanijeg zatvora u Srbiji, gdje Kalinić služi 40 godina. Njegove riječi iz intervjua izazvat će jezu kod vas.

'Zver' iz zatvora za 'Dosje Jarak': 'Nemam se za što kajati'

Sretko Kalinić Zver osuđen je za 13 ubojstava, te za sudjelovanje u ubojstvu srbijanskog premijera Zorana Đinđića. Služi kaznu u najstrože čuvanom zatvoru u Srbiji. U zatvor Zabelu prebačen je iz Zagreba, gdje je uhićen nakon sedam godina skrivanja. No, u tih se sedam godina svašta događalo, o čemu govori nova epizoda 'Dosjea Jarak'. Zver je neometano prelazio državne granice, ubijao, a njegovo izručenje iz Zagreba u Srbiju bilo je među najrizičnijima. Snimku spektakularnog izručenja ne propustite u novoj epizodi 'Dosjea Jarak' u ponoć na Voyo!

Kalinić je pristao na intervju iz zatvora s istraživačkom novinarkom 'Dosjea Jarak'. Pisao je knjigu, ali nikada nije dao ni jedan intervju. A nikada ni gledatelji nisu imali prilike čuti intervju s brutalnim ubojicom izravno iz zatvora. Zato je nova epizoda 'Zver 2' Dosjea Jarak nešto što nikako ne smijete propustiti. Riječi koje je Zver izgovorio novinarki ježe kožu i lede krv u žilama: "Vidimo se za pet godina." Novinarka Marijana Čikić pitala ga je kaje li se, na što je Kalinić odgovorio: "Pa nemam se za što kajati."

Cijeli intervju s najbrutalnijim ubojicom Zemunskog klana, Sretkom Kalinićem Zveri, gledajte večeras točno u ponoć - 'Dosje Jarak' samo na platformi Voyo!