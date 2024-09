Život na visokoj nozi: Plaća mu je bila 4.890 eura, ima šest nekretnina i zavidnu ušteđevinu

U tijeku je akcija USKOK-a u kojoj je uhićen HDZ-ovac Josip Škorić. Škorić je bivši šef Hrvatskih cesta koji je prije mjesec dana podnio ostavku na to mjesto.

Neslužbeno se doznaje da je uhićen i njegov bratić Zoran Škorić, predsjednik Uprave Osijek Koteksa te Sanda Bajtl.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Škorić je svoju karijeru u Hrvatskim cestama započeo 2005. godine kada je bio šef ispostave u Osijeku. Postao je član Uprave 2008. te je tu dužnost obnašao do 2011. kada je došao na čelo firme u vrijeme Jadranke Kosor. Nakon što je u prosincu iste godine na vlast došla Kukuriku koalicija smijenjen je s te pozicije, no nije ostao bez visoke menadžerske pozicije.

Do 2017. godine bio je na čelu Sektora za održavanje i promet. Nakon toga ponovno je postao predsjednik Uprave sve do ove godine kada je podnio ostavku.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Iz njegove imovinske kartice vidljivo je da je primao neto plaću od 4889.81 eura, odnosno 8119.14 eura bruto.

On i supruga su uprihodili pet stanova i kuću te dvije njive u Osijeku. Posjeduju i auto 'Smart for two' dok se za Škorića pretpostavlja da koristi službeni auto. Uspjeli su uštedjeti 128.000 eura, a posjeduju i dionice manje vrijednosti u nekoliko kompanija. Osim toga imaju i dva kredita ukupne vrijednosti 144.000 eura. U imovinskoj se kartici navodi da su dio nekretnina naslijedili, a dio kupili od ušteđevine.

Škorić je rođen 1964. godine u Osijeku, a ima prijavljeno boravište u Zagrebu. Član je predsjedništva HDZ-a Osječko-baranjske županije. Andrej Plenković danas je na konferenciji za medije izjavio da će o njegovom članstvu odlučiti predsjedništvo po završetku istrage.

POGLEDAJTE VIDEO: Pretres kuće Josipa Škorića u Osijeku

Tekst se nastavlja ispod oglasa