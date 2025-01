Hrvat uplatio 2 eura i osvojio iznos dovoljan za kupnju poštenog stana

Hrvatska Lutrija večeras je objavila da je u 9. kolu igre Eurojackpot jedan sretnik osvojio impresivnih 314.106,30 eura!

Dobitni brojevi ovog kola bili su 1, 23, 32, 42, 47 – 4, 11, a dobitni listić uplaćen je putem internetske platforme Hrvatske Lutrije.

Ono što ovu priču čini još nevjerojatnijom jest činjenica da je igrač odigrao samo jednu kombinaciju i za nju izdvojio tek 2 eura.

Sljedeće izvlačenje Eurojackpota zakazano je za utorak, 4. veljače 2025., kada će glavni dobitak iznositi vrtoglavih 62 milijuna eura!

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Za one znatiželjne koji vole slikovite usporedbe, zavirili smo u oglasnik i otkrili da se za taj iznos trenutačno na našoj obali nude stanovi veličine od 70 do 100 kvadrata u novogradnji s pogledom na more ili blizu mora.

POGLEDAJTE VIDEO: Šibenske konobarice vratile novčanik pun novaca, vrijedan 400.000 eura