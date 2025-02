Virus poharao Hrvatsku: Do sada umrlo 20 osoba, objavljeno gdje je najviše oboljelih

HZJZ je objavio podatke o oboljelima od gripe u Hrvatskoj, zaključno s 26. siječnja 2025. godine. Pristiglo je 12.127 prijava oboljelih od gripe, pri čemu je u zadnjem tjednu zaprimljeno 6124 prijava. Prijave gripe zaprimljene su iz svih županija, pri čemu 50% svih prijava u zadnjem tjednu čine prijave iz Splitsko-dalmatinske županije, Grada Zagreba, Primorsko-goranske, Varaždinske i Zagrebačke županije. Najveća kumulativna stopa prijava gripe na 100.000 stanovnika bilježi se u Karlovačkoj županiji i Varaždinskoj županiji.

Foto: HZJZ

Među pristiglim prijavama gripe stopa incidencije je uobičajeno najveća u djece predškolske dobi, a najniža u osoba u dobi od 65 godina i više. Iako je u zadnjem tjednu prijavljeno više oboljelih u odnosu na isto razdoblje tijekom prethodne 4 sezone, kretanje gripe je još uvijek unutar očekivanog u usporedbi sa sezonama gripe prije pandemije COVID-19, kažu iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstavo.

Prijavljeno 20 smrtnih slučajeva

Uz sezonu gripe uobičajeno se povezuje tzv. višak smrti odnosno povećani broj umrlih u odnosu na broj umrlih izvan sezone gripe. To je posljedica činjenice da je gripa u određenim rizičnim skupinama kao što su osobe u dobi od 65 godina i stariji te kronični bolesnici neovisno o dobi, češće praćena komplikacijama i smrtnim ishodom. Teško je reći koliko stvarno osoba umre izravno ili, što je češće, neizravno od gripe (kao posljedica pogoršanja osnovne bolesti ili komplikacije, poput upale pluća ili sepse).

Tijekom ove sezone do sada je prijavljeno dvadeset smrtnih ishoda zbog gripe i njezinih komplikacija, javlja HZJZ.

Prema podacima Nacionalnog referentnog centra za gripu Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo bilježi se daljnji porast u udjelu pozitivnih na virus gripe te je u 4. tjednu 2025. iznosio oko 40 % testiranih uzoraka. U oko 60% pozitivnih nalaza detektiran je virus gripe A, a u ostatku virus gripe B. Među subtipiziranim uzorcima pozitivnim na gripu A i dalje prevladava virus A/H1N1pdm09, uz sporadičnu detekciju A/H3N2.

Što je s Covid-19?

Također su iz HZJZ-a objavili podatke o Covid-19, bolest koja podliježe obvezi prijavljivanja temeljem Zakona o zaštiti pučanstva od zarazih bolestii uvrštena je na Listu zaraznih bolesti čije je sprečavanje i suzbijanje od interesa za RH. Prijave uključuju oboljele kod kojih je bolest utvrđena na temelju kliničkih, epidemioloških i laboratorijskih kriterija.

Sustav prijavljivanja zaraznih bolesti zaprima prijave u realnom vremenu te se broj prikazan ovdje temelji na prijavama koje još nisu završile proces obrade te konačni brojevi prijava objavljeni u nekim drugim izvještajima mogu odstupati od ovdje navedenog broja. Također ovdje prikazan broj nije broj stvarno oboljelih u tom tjednu već broj zaprimljenih prijava oboljelih s obzirom da od samog početka bolesti do javljanja liječniku i do podnašanja same prijave od strane liječnika protekne određeno vrijeme, naglašavaju iz HZJZ-a.

U 4. kalendarskom tjednu (tjedan od 20. do 26. siječnja 2025.) u sustav prijavljivanja zaraznih bolesti zaprimljeno je 185 prijava COVID-19. Prema trenutno dostupnom izvještaju, u 4. kalendarskom tjednu nije zabilježena niti jedna prijava smrtnog ishoda od COVID-19.

