Tisućama Hrvata na račune će sjesti 154 eura, objavljeno kada

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (HZMO) objavio je kada počinje isplata nacionalne naknade za starije osobe za studeni.

Nacionalnu naknadu za starije osobe dobit će 19.161 korisnika, a od 1. siječnja 2025. nacionalna naknada za starije osobe iznosi 154,50 eura.

Zavod s isplatom naknada za studeni počinje naknadom za studeni počinje u ponedjeljak 15. prosinca.

Pravo na nacionalnu naknadu za starije osobe može ostvariti hrvatski državljanin koji je navršio 65 godina života, s prebivalištem na području RH u neprekidnom trajanju od 10 godina neposredno prije podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava, što je osnovni uvjet, uz koji moraju biti ispunjeni i drugi zakonom propisani uvjeti, a to su:

da nije korisnik mirovine niti osiguranik u obveznom mirovinskom osiguranju

da njegov prihod i/ili prihod članova njegovoga kućanstva ostvaren u prethodnoj kalendarskoj godini po članu kućanstva mjesečno ne prelazi dvostruki iznos nacionalne naknade za starije osobe (309,00 eura)

da nije korisnik prava na zajamčenu minimalnu naknadu prema propisima o socijalnoj skrbi

da mu nije priznato pravo na uslugu smještaja prema propisima o socijalnoj skrbi

da nije sklopio ugovor o dosmrtnom uzdržavanju ili ugovor o doživotnom uzdržavanju kao primatelj uzdržavanja, osim u slučaju pokretanja postupka za raskid, utvrđenje ništetnosti ili poništenja ugovora.

