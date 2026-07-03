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Idući tjedan stiže novac za dio Hrvata: Objavljen datum kada počinje isplata

Idući tjedan stiže novac za dio Hrvata: Objavljen datum kada počinje isplata
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Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Dodatne informacije mogu se dobiti radnim danom od 8 do 16 sati na infotelefonima 01/45 95 011 i 01/45 95 022

3.7.2026.
12:09
Hina
Dusko Jaramaz/PIXSELL
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Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (HZMO) objavio je da će isplata mirovina za lipanj 2026. godine za korisnike koji imaju račune u poslovnim bankama započeti u srijedu, 8. srpnja 2026. godine.

Dodatne informacije mogu se dobiti radnim danom od 8 do 16 sati na infotelefonima 01/45 95 011 i 01/45 95 022.

Informacije se također mogu dobiti na stranici  www.mirovinsko.hr.

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