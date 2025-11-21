Humanitarna akcija za preminulog televizijskog snimatelja: 'Gitara za Borisa'

U tijeku je humanitarna akcija za obitelj preminulog snimatelja Borisa Kavića. Njegov prijatelj, Dalibor Platenik, na svom je Facebook profilu pokrenuo aukciju električne Telecaster Squier gitare stare dvadesetak godina.

Na gitari su potpisi ljudi iz bendova koje je Boris volio slušati, među kojima Davor Gobac, Darko Rundek, Mile Kekin, Goran Bare...

Ova humanitarna akcija ima za cilj, prije svega, pomoći Borisovoj obitelji u ovim teškim trenutcima.

Podsjetimo, Boris Kavić preminuo je u 54. godini života. Bio je jedan od najistaknutijih snimatelja svoje generacije, a s RTL-om je surađivao više od dva desetljeća. Njegova kamera obilježila je neke od najvažnijih trenutaka naše novije povijesti uvijek s naglaskom na ljude i njihove priče.

Poznat po svom vedrom duhu i radoznalosti — zbog koje smo se znali našaliti da je i novinar i snimatelj u jednome — ostavio je neizbrisiv trag u redakciji i među svima koji su ga poznavali.

Humanitarna aukcija

U humanitarnoj aukciji možete sudjelovati i bez dobitne pobjede tako da uplatite neki iznos na tekući račun obitelji HR4823600003213581667 pod nazivom humanitarna aukcija "Gitara za Borisa". Za sve detalje, Platenik poziva da mu se obratite porukom.

"Aukcija počinje od danas 21.11. i trajat će 10 dana na fejsbuku. Svaki dan ići će po jedna fotka ili dvije poznatih ljudi koji su sudjelovali u ovom projektu. Zahvaljujem prijateljima, poznanicima i rock zvijezdama koji su se uključili u istu.Prijatelji ne odlaze, oni su zauvijek s nama tu", poručio je Platenik u objavi.

