Zekanović raspalio po Grmoji: 'On je lažljivac i Pinokio, smiješno je to što priča'

Saborski zastupnik Hrvoje Zekanović (HDS) izjavio je u srijedu da odvjetnika Damira Primorca, brata Dragana Primorca, zbog čijeg angažmana iz 2022. godine Nikola Grmoja (Most) proziva gradonačelnika Metkovića Dalibora Milana (HDZ), koriste i Ivica Puljak i Miro Bulj.

"Koliko je smiješno to što govori Grmoja, najbolje dokazuje činjenica da su njegov prijatelj Puljak i stranački kolega Bulj, također angažirali Primorca, pa prozovite i njih za istu stvar", rekao je Zekanović Grmoji koji je za glasovanja opetovao kako je Grad Metković 2022. angažirao Primorca pri čemu mu je 200.000 eura isplaćeno u izbornoj godini.

Grmoja mu je uzvratio da "laže" kad kaže da je Bulj angažirao odvjetničko društvo Primorac, jer da je to učinila (bivša) gradonačelnica Kristina Križanac uz potporu HDZ-a. "Jedini tko laže je Grmoja, on je lažljivac, on je Pinokio", izjavio je Zekanović, tvrdeći kako je Bulj plaćao iz proračuna istog odvjetnika, Primorca, za kojeg mostovac proziva Milana, kao i Ivica Puljak.

Prozivao i Josip Borić

Grmojine je prozivke relativizirao i Josip Borić (HDZ). "Grmoja ima dvije presude da je lagao u javnosti, da je lažno optuživao ljude i da ih je vrijeđao. U jednom slučaju, čak je optužio krivog čovjeka, došao je na sud i rekao da ne pozna čovjeka kojeg je optužio", izjavio je zastupnik.

Grmoja, koji je ranije na konferenciji za novinare prozvao gradonačelnika Metkovića za netransparentan angažman odvjetnika Primorca, brata HDZ-ova predsjedničkog kandidata Dragana Primorca, za glasovanja o raspravljenim točkama, ustrajao je kako taj angažman iz 2022. nije bio slučajan. "Naloženo vam je", rekao je Milanu koji mu je uzvratio da govori neistine, da je Primorac angažiran 2022. kad nikome nije bilo u primisli tko će za dvije godine biti predsjednički kandidat.

Grmoja je u kampanji (za gradonačelnika Metkovića), u dva mjeseca želi nadoknaditi to što ga 10 godina nije bio u gradu, izjavio je Milan.

