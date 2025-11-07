Hrvatski helsinški odbor kritizirao Tomaševića: 'ZDS je kompromitiran pozdrav, ali...'

Hrvatski helsinški odbor za ljudska prava poručio je da se, čvrsto privrženi principima slobode govora, protive represivnim zakonskim zabranama ustaškog pozdrava, istovremeno nedvosmisleno odbacujući njegovu uporabu jer je "povijesno kompromitiran simbol fašističkog režima".

"Hrvatski helsinški odbor za ljudska prava ostaje čvrsto privržen principima slobode govora i protivi se represivnim zakonskim zabranama ustaškog pozdrava. Istovremeno, HHO jasno i nedvosmisleno odbacuje uporabu pozdrava 'Za dom spremni' u javnom prostoru i službenoj uporabi Republike Hrvatske kao povijesno kompromitiranog simbola fašističkog režima odgovornog za masovne zločine", stoji u izjavi HHO-a objavljenoj u petak u povodu "korištenja pozdrava Za dom – spremni u javnom prostoru”.

Svako relativiziranje zločinačkog karaktera totalitarnih režima, bilo kroz opravdavanje zločina, bilo kroz pokušaje obnove ideologije ili ikonografije tog režima, je neprihvatljivo i otvara vrata novim oblicima mržnje i nasilja, poručuje HHO te naglašava da se zalažu "za društvo koje će sve totalitarne simbole poslati gdje im je mjesto – u ropotarnicu povijesti”.

"Osim ustaških simbola, svakako tu treba poslati i komunističku petokraku, koja nam se pod egidom antifašizma danas s druge strane spektra gura kao prihvatljiva i kao nekakav uzor, iako je pod njom počinjen najveći zločin protiv hrvatskog naroda u novijoj povijesti”, navode.

HHO o Tomaševiću

Referiraju se u izjavi i na "administrativne zabrane poput onih koje najavljuje zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević” te ocjenjuju kako one, iako razumljive kao reakcija na zabrinjavajuće događaje, nisu pravo rješenje.

Iskustvo drugih europskih demokracija pokazuje da je javnu percepciju pozdrava moguće promijeniti samo demokratskom raspravom, preveniranjem i edukacijom, a ne novim oblicima represije, pojašnjavaju.

HHO stoga u izjavi poziva aktere u društvu na "jasno i nedvosmisleno društveno odbacivanje ustaškog pozdrava” koje, naglašavaju, mora biti institucionalno konzistentno, edukativno usmjereno, moralno jasno i pravno dosljedno.

Sve institucije vlasti, od Hrvatskog sabora, preko Vlade, do lokalnih samouprava, pojašnjavaju, moraju jasno i glasno osuditi svako korištenje ustaškog pozdrava i ograditi se od njega. "Tolerancija u Saboru, gdje predsjednik dopušta korištenje pozdrava, mora prestati”, poručuju.

Umjesto represije, dodaju, potrebna je edukacija o povijesti NDH, ustaškog režima i zločinima počinjenima pod tim pozdravom, kao i za vrijeme neposredno nakon Drugog svjetskog rata u vrijeme najžešće komunističke diktature.

Katoličku crkvu, akademske institucije, medije, civilno društvo i sve relevantni društvene faktore pozvali su da javno zauzmu jasan moralni stav o neprihvatljivosti ustaškog nasljeđa, naglasivši da su inicijative koje promiču simbole zločinačkog ustaškog režima "u svojoj osnovi duboko antikršćanske".

'Potrebno je otkloniti pravnu konfuziju'

Potrebno je, navode u pojašnjenju načina na koji se treba društveno odbaciti ustaški pozdrav, otkloniti i "pravnu konfuziju između odluka Ustavnog suda (koji pozdrav smatra protuustavnim) i Visokog prekršajnog suda (koji ga u iznimnim situacijama dopušta)”. "Takva pravna nedosljednost omogućava manipulacije i širi zbunjujuće poruke”, napominje HHO.

Upozorava i da tolerancija prema ustaškom pozdravu izravno ugrožava temeljna ljudska prava i slobode te da normalizacija tog pozdrava "vodi ka konkretnom nasilju i zastrašivanju”.

U izjavi HHO navodi i da je "javni diskurs nakon koncerta Marka Perkovića Thompsona s više od pola milijuna ljudi na zagrebačkom Hipodromu u srpnju, širom otvoren desnim marginalnim skupinama koje kroz okupljanje oko pozdrava 'Za dom – spremni' pokušavaju Republiku Hrvatsku pretvoriti u Hrvatsku republiku, a po uzoru na Hrvatsku republiku Herceg-Bosnu i njen ideološki uzor Republiku Srpsku”.

Pozdrav "Za dom spremni" službeni je pozdrav Nezavisne Države Hrvatske i ustaškog pokreta, napominje HHO. U ustaškom simboličkom sustavu taj pozdrav ekvivalent je nacističkom 'Sieg Heil'", dodaje Odbor te ističe i da su netočne i povijesno neutemeljene tvrdnje da je riječ o 'starom hrvatskom pozdravu'". No, čak i da je tako, taj pozdrav je zauvijek i nepovratno kompromitiran zahvaljujući povijesnoj zloupotrebi u vrijeme ustaškog režima, naglašavaju.

