Hrvatska na rubu katastrofe? Sustav ne funkcionira već dva mjeseca: 'Može se zapaliti'

Kamo s opasnim elektroničkim otpadom? Resorno ministarstvo nije produžilo ugovor jedinoj tvrtki koja ga je zbrinjavala pa se stari televizori, kompjutori i druga elektronika gomilaju po reciklažnim dvorištima. Imamo detalje potencijalne eko bombe.

Građani ga vrijedno odvajaju i dovoze, ali elektronički otpad nema tko zbrinuti. Reciklažna dvorišta diljem Hrvatske posljednja su dva mjeseca prepuna televizora, računala i ostalog opasnog otpada.

"Tvrtka koja je za to ranije imala ugovor s Fondom više ne odvozi otpad s naših reciklažnih dvorišta. Mi ga i dalje zaprimamo od građana", rekla je Dubravka Grubišić, glasnogovornica Zagrebačkog holdinga

Nakon što se nisu dogovorili oko visine naknade, Ministarstvo i Fond za zaštitu okoliša otkazali su ugovor jedinoj tvrtki u Hrvatskoj koja ga je do sada zbrinjavala pa se gradovi i lokalne jedinice sada moraju snalaziti sami. U gradu Zagrebu otpad i dalje primaju i privremeno zbrinjavaju, no dugoročno je stanje neodrživo.

"To nije trajno rješenje i nadamo se da će Fond uskoro riješiti svoju situaciju", nadodala je Grubišić.

U dva mjeseca otkako sustav ne funkcionira samo u Zagrebu prema prvim se procjenama nagomilalo oko 160 tona takvog otpada. Na području cijele zemlje - brojke su puno veće.

Godišnje se u Hrvatskoj prikupi 30-ak tisuća tona elektroničkog otpada. U laptopima, tabletima i mobitelima opasne su i lako zapaljive baterije - koje se pod hitno treba negdje zbrinuti

Jer kad se reciklažna dvorišta diljem Hrvatske jednom napune, nije teško pretpostaviti gdje će neodgovorni građani otpad početi bacati. Upravo da ne bi završio u prirodi - i eko udruge pozivaju da se što prije pronađe rješenje.

"To je otpad koji je sklon samozapaljenju, povećava se mogućnost da dođe do nekakvih incidenata, da dolazi do nekakvog zapaljenja i eto ulazimo sad u turističku sezonu, dolazi toplije vrijeme, mi smo potpuno nespremni i nemamo sustav zbrinjavanja takve vrste otpada", kazao je Josip Pavlović koji je zadužen za ekologiju grada.

U nadležnom Fondu za zaštitu okoliše kažu da su blizu dogovora. Ministarstvo je izdalo rješenje za zbrinjavanje otpada tvrtki iz Križevaca s kojom bi uskoro trebali potpisati ugovor. Do tada mole za strpljenje.

"Očekujemo ovih dana, tjedana da će Ministarstvo odabrati novog ovlaštenika s kojim će fond sklopiti ugovor tako da neće završavati po šumama", komentirao je Mirko Budiša, zamjenik direktora Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Problemima s otpadom nikad kraja. Prema zadnjim podacima - sakupljanje EE otpada u Hrvatskoj je u zadnjih 5 godina palo za četvrtinu. No to i nije tako loša vijest s obzirom na to da trenutačno nemamo kamo s njim.

