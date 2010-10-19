Hrvati obaraju rekorde u šoping-centrima

"Redovito vikendima odlazim u trgovačke centre, osobito sada kad je lošije vrijeme. Obilazim s prijateljicama trgovine, odemo na kavu i kupimo stvari koje inače možda ne bismo kupile. Ti izleti vikendom nisu jeftini i stoje me u prosjeku oko 500 kuna", ističe 29-godišnja Zagrepčanka Maja Bistrički za Večernji list .

Rođendanska slavlja, promotivne akcije, besplatne igraonice za najmlađe i nove zimske kolekcije na policama trgovina dovoljan su razlog za odlazak u jedan od centara. U većini je bogata i gastro ponuda, pa mnogi odluče i obiteljski ručak pojesti u nekom od centara.

City Center One i Avenue Mall proteklog vikenda posjetilo je zajedno više od 200.000 ljudi, što je i njihov rekord.

"Poslije rekordne subote u rujnu s 37.000 posjetitelja, prošla nam je nedjelja bila rekordna u godini s više od 35.000 posjetitelja. Porasla je i prosječna potrošnja, prema našim izračunima 13 posto u rujnu, u usporedbi s rujnom 2009.", ističu iz City Centera One.

Niti Avenue Mall nije prošao ništa lošije. Proteklog je vikenda zabilježio rekordnu posjećenost ove jeseni, te je centar u tri dana posjetilo više od 100.000 ljudi. Također, prometi u rujnu ove godine znatno su veći nego u rujnu prošle godine.

Centar Westgate kraj Zaprešića u prohladne dane kupce mami tematskim tjednima, poput tjedna kozmetike, tjedna sporta, tjedna tehnike i tjedna mode, a rezultate očito daju i besplatni autobusi koji voze do centra. Prosječna se transakcija po posjetitelju u Westgateu povećala 35 posto.

Garden Mall, koji je smješten u Dubravi, tamošnjim je posjetiteljima i svojevrsna 'špica'. Posjećenost je ove jeseni konstantno dobra i ne oscilira previše bez obzira na vremenske prilike

Ni gužve ni nedostatak novca, očito, Hrvate ne sprečavaju da odu u šoping. A iako bi mnogi samo mogli gledati izloge, većina ipak nešto kupi, pa makar i na rate, piše Večernji list.

