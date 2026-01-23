Hrvati mislili da idu prečicom za Sarajevo, pa zapeli na planini: Spasila ih Gorska služba

Pripadnici Gorske službe spašavanja Prenj u četvrtak su spasili putnike iz Hrvatske koji su automobilom zapeli u snijegu na nekategoriziranom putu na relaciji Rujište - Konjic. Taj je put trenutačno neprohodan zbog velikih snježnih nanosa.

Navigacija ih je vodila najkraćim putem od Rujišta do Sarajeva, što ih je dovelo do opasne zimske dionice koja nije sigurna za promet zbog teških zimskih uvjeta.

Spasioci su, uz terensko vozilo, uspjeli izvući zaglavljeni automobil i pomoći putnicima. Iz GSS-a su naglasili da su i ranije imali akcije na istom području, iz istih razloga.

Iz GSS-a Prenj upozoravaju da se ovakve situacije često ponavljaju jer vozači, ne poznajući stanje nekategoriziranih cesta, nastavljaju vožnju sve dok se ne nađu u ozbiljnoj opasnosti.

"Apeliramo na sve vozače: prije vožnje provjerite stanje ceste, posebno zimi, i radi li se o glavnoj cesti, bez obzira na to čini li se da je riječ o kraćoj ruti", poručio je GGS Prenj.

