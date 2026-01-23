FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
OPASNA DIONICA /

Hrvati mislili da idu prečicom za Sarajevo, pa zapeli na planini: Spasila ih Gorska služba

Hrvati mislili da idu prečicom za Sarajevo, pa zapeli na planini: Spasila ih Gorska služba
×
Foto: Screenshot/facebook/gss Prenj

Iz GSS-a Prenj upozoravaju da se ovakve situacije često ponavljaju jer vozači nastavljaju vožnju sve dok se ne nađu u ozbiljnoj opasnosti

23.1.2026.
9:27
danas.hr
Screenshot/facebook/gss Prenj
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Pripadnici Gorske službe spašavanja Prenj u četvrtak su spasili putnike iz Hrvatske koji su automobilom zapeli u snijegu na nekategoriziranom putu na relaciji Rujište - Konjic. Taj je put trenutačno neprohodan zbog velikih snježnih nanosa.

Navigacija ih je vodila najkraćim putem od Rujišta do Sarajeva, što ih je dovelo do opasne zimske dionice koja nije sigurna za promet zbog teških zimskih uvjeta.

Spasioci su, uz terensko vozilo, uspjeli izvući zaglavljeni automobil i pomoći putnicima. Iz GSS-a su naglasili da su i ranije imali akcije na istom području, iz istih razloga. 

Iz GSS-a Prenj upozoravaju da se ovakve situacije često ponavljaju jer vozači, ne poznajući stanje nekategoriziranih cesta, nastavljaju vožnju sve dok se ne nađu u ozbiljnoj opasnosti.

"Apeliramo na sve vozače: prije vožnje provjerite stanje ceste, posebno zimi, i radi li se o glavnoj cesti, bez obzira na to čini li se da je riječ o kraćoj ruti", poručio je GGS Prenj.

POGLEDAJTE VIDEO: Opasnost od ledene kiše i snijega: Šef DHMZ-a upozorio građane, ekstremni minusi sve do četvrtka

SnijegHrvatiGorska Služba SpašavanjaSarajevoBosna I Hercegovina
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
OPASNA DIONICA /
Hrvati mislili da idu prečicom za Sarajevo, pa zapeli na planini: Spasila ih Gorska služba