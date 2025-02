Potres oštetio dvije crkve, HGSS uklanja dio zvonika starog 800 godina

Zbog jakog potresa magnitude 4.8 po Richteru, koji je u utorak pogodio šire zadarsko područje, pomaknuo se povijesni zvonik na Pagu. Zbog opasnosti za prolaznike i sigurnost građana krenulo je uklanjanje zvona, u kojem sudjeluje Hrvatska gorska služba spašavanja (HGSS).

"Zamjenik načelnika Stožera civilne zaštite grada Paga zatražio je pomoć HGSS Stanice Zadar u skidanju povijesnog zvonika na dijelu objekta Knežev dvor u Veloj ulici zbog postojanja opasnosti od pada i rušenja zvonika", objavilo je Ravnateljstvo civilne zaštite.

Gradonačelnik Paga Ante Fabijanić potvrdio je da da se zvonik star 800 godina nagnuo sa svojom konstrukcijom, tik iznad vrata turističke zajednice, kao i da HGSS stanice Zadar sudjeluje u skidanju zvona s njega kako bi se izbjegla eventualna nesreća.

'Moramo hitno sanirati'

"Moramo to hitno sanirati. Na Pagu je bila jaka tutnjava i nije bilo svejedno. Jako nas je uznemirilo. Skinut ćemo zvono, postolje i krunu. Srećom ništa drugo nije bilo, a ova šteta neće biti veća od 15.000 eura", kazao je Fabijanić za Večernji list.

Osim HGSS-ovaca iz stanice Zadar, u akciji sudjeluju JVP Pag, MUP RH PP Pag i Paga II. Radove organizira Grad Pag i Stožer civilne zaštite Grada Paga.

"Lokalni stožeri su na terenu, pregledavaju i evidentiraju eventualna oštećenja, a ono što je najbitnije nemamo ljudskih žrtava", rekao je Hino načelnik županijskog Stožera Civilne zaštite Šime Vicković.

Nikakva šteta nije utvrđena ni u najvećoj blizini epicentra, u Nacionalnom parku Paklenica. Prema riječima ravnateljice Natalije Andačić, cijelo su prijepodne na terenu i nisu otkrili nikakva oštećenja.

"U kanjonu nema odrona, a nisu oštećeni planinarski dom ni u posjetiteljski centar. Potres je bio jak, ali je kratko trajao i možda zato nema štete, kazala je Andačić.

Magnituda potresa, s epicentrom 15 kilometara sjeveroistočno od Starigrada Paklenice, iznosila je 4.8 prema Richteru, a intenzitet u epicentru VI stupnjeva EMS ljestvice.

Nakon prvog potresa, uslijedila su još tri naknadna, ali manjih magnituda, izvijestili su iz Ravnateljstva Civilne zaštite.

Seizmolog Krešimir Kuk rekao je da tlo i dalje podrhtava što je po njegovim riječima očekivano te može potrajati od nekoliko dana do nekoliko tjedana.

"Bilo ih je do danas ujutro 20-ak. Bili su slabi. Najjači je bio 2,7/2,8 prema Richteru. Vjerujem da se i trenutno bilježi seizmička aktivnost koja je slabija, dodao je Kuk.

Jučerašnji potres usporedio je s jednako jakim potresom na zadarskom području 1. studenoga 2020. te jednim manji 2022., što pokazuje da je to područje seizmički aktivno.

"Ovaj potres je bio jak, osjetio se dosta široko. Na svu sreću dogodio se u Velebitu, a to je teren, pod navodnim znakovima, dobar za potrese - ne dolazi do amplifikacije. Nema pojačavanja one osnovne potresne trešnje", objasnio je Kuk u izjavi medijima.

Zadarski županijski centar 112 primio je tri dojave o šteti nakon potresa. Osim pomicanja zvonika na Pagu, manje su pukotine nastale na zidu crkve Sv. Kuzme i Damjana u Slivnici Gornjoj na području općine Posedarje kao i na zidu u prizemlju stambenog objekta u staroj jezgri grada Zadra.

Potres s epicentrom 15 kilometara sjeveroistočno od Starigrada Paklenice zatresao u 18 sati i 43 minute. Osjetio se na širem zadarskom području te u Lici, Šibeniku i Splitu. Nasreću nitko nije ozlijeđen, a nije zabilježena ni značajna materijalna šteta.

