Helikopterom spašena 13-godišnjakinja u Istri: 'Izvan je životne opasnosti'

Životno ugrožena 13-godišnjakinja iz Pule u ponedjeljak je helikopterom s poligona na Marsovom polju hitno prevezena u KBC Rijeku. Ravnatelj pulske Opće bolnice, dr. Andrej Angelini, potvrdio je da je djevojčica stabilno, piše Istra24.

"Nakon toga smo je stabilizirali, dobila je prvu terapiju i izvan je životne opasnosti", izjavio je Angelini. Time je još jednom dokazana važnost Hitne helikopterske medicinske službe koja u Istri djeluje od 30. travnja 2024. godine za čiju su organizaciju i rad nadležni županijski zavodi za hitnu medicinu.

Služba se aktivira za zbrinjavanje životno ugroženih pacijenata u Istri, u kojoj je registrirano sedam sletnih mjesta u gradovima u kojima su i ispostave hitne medicinske službe: uz spomenuti ovaj u Puli, tu su i sletna mjesta u Poreču, Rovinju, Buzetu Labinu, Pazinu i Umagu. Potonji je, kako kaže ravnateljica Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Istarske županije dr. Tatjana Čemerikić, jako značajan jer je, na sjeverozapadu, najudaljeniji.

'Kad je hitno, svaka minuta je bitna'

Helikopter s medicinskim timom kreće na intervenciju s baze na Krku, pokrivajući Istarsku, Primorsko-goransku, Zadarsku i Ličko-senjsku županiju, a svima je konačno odredište KBC Rijeka. Za zbrinjavanje pacijenta u ostatku Hrvatske, baze helikoptera su u Zagrebu, Splitu i Osijeku.

"Kad je hitno, svaka minuta je bitna, a u srži Hitne helikopterske medicinske službe jest zbrinuti pravog pacijenta u pravo vrijeme i na pravom mjestu. Najvažnije je hitnog pacijenta zbrinuti u okviru 'zlatnog sata' jer su tada najveće šanse za pozitivan ishod liječenja. HHMS je ogroman iskorak u sustavu hitne medicine, a ustrojem ove službe postavljen je novi standard u očuvanju života i zdravlja naših građana", dodaje.

Za obalne baze koristi se helikopter tipa airbus H 145. koji zbog svojih dimenzija i tehničkih karakteristika može slijetati na različite manje površine, uključujući plaže, molove, autoceste, lokalne ceste, ali na nepristupačnim terenima.

Ove su godine u Istri imali više od 200 hitnih helikopterskih intervencija, a u osam mjeseci prošle (startne) godine 70-ak. Konačna lokacija je uvijek i isključivo KBC Rijeka.

"Dosad tijekom hitnog helikopterskog prijevoza nismo imali niti jedan smrtni slučaj", dodala je.

