Hedlu prijete, protiv njega se vodi medijska hajka

"Hrvatsko novinarsko društvo je zabrinuto zbog toga jer je Hedl u posljednju 21 godinu primao brojne smrtne prijetnje zbog tekstova koje je objavljivao o ratnim zločinima te o načinu vladanja Branimira Glavaša, o čemu je prošle godine objavio, kasnije nagrađenu, knjigu Glavaš: kronika jedne destrukcije . Poznato je da je Glavaš osuđen zbog ratnih zločina i sada, nakon bijega u BiH, izdržava zatvorsku kaznu u Mostaru. Sada se Hedlu opet prijeti pa i putem članova najuže obitelji. Medijska hajka u nekim osječkim medijima u tome ima presudnu ulogu jer je od nje pa do moguće realizacije prijetnji – samo jedan korak", navodi se u priopćenju HND-a.

Iustitia et pax traži povlačenje odlikovanja

Podsjećaju da je Hedl primio odlikovanje Red Stjepana Radića, kako stoji u obrazloženju, za osobit ljudski i profesionalni doprinos borbi za ljudska prava, promicanje pravde i demokracije te otkrivanje istine. Dan poslije Komisija HBK Iustitia et pax zatražila je od predsjednika Josipovića da povuče odlikovanje navodno zbog jedne Hedlove reportaže stare 30 godina u kojem je Alojzija Stepinca nazvao "krvnikom među svecima". Pokojni Alojzije Stepinac tada je bio, u sudstvu SFRJ, osuđen zbog ratnog zločina. U HND-u zaključuju da svaki medij ima pravo samostalno provoditi vlastitu uređivačku politiku, a svaki novinar govoriti što želi, ali da se ne smiju služiti govorom mržnje koji očito rezultira obnovljenim prijetnjama Dragi Hedlu.

Podsjetimo, Hedl je ove godine dobio nagradu Erhard Busek za izniman doprinos međuetničkoj komunikaciji i pomirbi te za istraživačko novinarstvo na području ratnih zločina počinjenih 90-ih godina u Hrvatskoj.