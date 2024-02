Nakon odgovora predsjednika Zorana Milanovića na jučerašnji govor premijera Andreja Plenkovića, HDZ je poslao pismeno priopćenje medijima koje prenosimo u cjelosti:

"Uplašeni i histerični lažljivac Milanović razotkrio se do kraja i okreće pilu naopako. Sve što njega muči - svaljuje na predsjednika Vlade bez ikakvih argumenata. Čega se toliko boji što na čelo DORH-a dolazi osoba izvan tog sustava? Njegovi panični pokušaji rušenja već završene i zakonito provedene procedure za izbor glavnog državnog odvjetnika, imaju samo jedan cilj: Zaštitu njega samoga. Prijetnja progonima, vrijeđanje novog glavnog državnog odvjetnika i miješanje u rad SOA-e, DORH-a i drugih nadležnih tijela – sve su to znakovi ozbiljne panike i straha. A ujedno ipokazatelj kako su institucije izgledale dok je on vodio Hrvatsku. Otvorenim zazivanjem kaznenog progona političkih neistomišljenika Milanović

se vratio u neka bivša vremena - tamo gdje mentalno i ideološki i pripada.

'Predsjednik bi trebao štititi Ustav'

Umjesto uloge predsjednika Republike koji bi trebao štititi Ustav i brinuti se o usklađenom djelovanju svih tijela državne vlasti, imamo Milanovića koji se otvoreno pridružuje oporbi u pokušajima destabilizacije vlasti. A sad je otišao korak dalje i spustio se na razinu političke komesarke SDP-a Mirele Ahmetović, koja isto želi privatizirati represivni aparat da progoni druge, a sebe i svoje štiti. Za razliku od takvog pristupa, za našu Vladu tijekom cijelog mandata DORH je neovisna institucija, samostalna i lišena ne samo političkog već i svakog drugog oblika pritiska. Hrvatski sabor izabrao je novog glavnog državnog odvjetnika i ta je tema gotova. Stalnim uplitanjem u proceduru za koju nije nadležan, Milanović radi svojih osobnih interesa izlazi izvan svih ustavnih i zakonskih okvira".

