Hrvatska ide po četiri boda i prvo mjesto u skupini – večeras od 20.30 sati na RTL-u

Više od milijun gledatelja pratilo je pobjedu Hrvatske nad Argentinom na RTL-u, a sada stiže još jedna velika rukometna poslastica - utakmica Hrvatska-Egipat od 20.30 na RTL-u! Uoči i nakon utakmice tu je i nezaobilazna emisija 'Vrijeme je za rukomet' u kojoj gledatelje očekuju stručne analize i komentari urednika i voditelja Marka Vargeka i legendarnih olimpijaca Mirze Džombe i Igora Vorija.

Najteža utakmica dosad je pred hrvatskom rukometnom reprezentacijom. Reporterka Ines Goda Forjan prati svaki korak naše reprezentacije na Svjetskom prvenstvu u rukometu i sigurna je - Egipat je pravi test. "Sigurno je da nas čeka najteža utakmica dosad. Bit će zahtjevno, vrlo vjerojatno i puno neizvjesnije nego što je to bilo s Bahreinom i Argentinom. Nažalost, ostali smo bez kapetana Domagoja Duvnjaka. To je šokiralo i uzdrmalo cijelu reprezentaciju, ali vjerujem da će im to biti još jedan dodatan motiv i da će s kapetanom u mislima večeras doći do pobjede kojom ćemo osvojiti prvo mjesto u skupini, prenijeti četiri boda u drugi krug i uvelike si olakšati nastavak natjecanja. Kapetanu želim što brži oporavak i nadam se da ćemo ga ponovno gledati. Zaslužio je puno, puno ljepši oproštaj od najdražeg dresa i vjerujem da će za to dobiti novu priliku", jasna je Goda Forjan.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: RTL

Hrvatska je dosad, dodaje, pokazala čvrstu obranu, brzu tranziciju i lake golove. "Ubrzali smo igru, što je od prvog dana izbornik Dagur Sigurdsson isticao kao najvažniju stvar. Imamo raspoložene igrače, svi zabijaju, a Dominik Kuzmanović je već dvije utakmice naš najbolji igrač. Mislim da možemo biti itekako zadovoljni bez obzira na kvalitetu protivnika", ocjenjuje iskusna sportska reporterka.

Sjajne dvije utakmice iza sebe ima Hrvatska, a emisija 'Vrijeme je za rukomet' pomiče granice. "Imamo odlične stručne sukomentatore, zanimljive goste, emisije će i nadalje biti dinamična, uzbudljiva i informativna. Javljamo se s nekoliko lokacija u dvorani i maksimalno koristimo njezin potencijal kako bi gledatelji vidjeli sve i imali osjećaj da su unutra. Želimo pomaknuti granice, donijeti nešto novo, a pritom ostati vjerni sebi", zaključuje Ines.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Složan je i urednik i voditelj Marko Vargek. "Pripremili smo još puno dobrih stvari u emisiji, spremamo zabavu, emocije, rukomet, analizu, sve što gledatelji žele. Očekivanja od Egipta su pobjeda, četiri boda koja prenosimo dalje - Egipat je utakmica istine za nas".

Foto: RTL

U izvrsnoj formi pred Egipat su i sjajni navijači naše reprezentacije. "Navijači su u izvrsnoj formi, kao i dosad! Nadam se da će navijanje i na ovoj utakmici biti na visokoj razini", priča Maja Oštro Flis! Reporterka je tijekom rukometnog prvenstva u društvu hrvatskih navijača i prenosi raspoloženje s tribina, a koje je na domaćem terenu još posebnije!

Ne propustite 'Vrijeme je za rukomet' od 19.45, Hrvatska-Egipat od 20.30 sati na RTL-u!

POGLEDAJTE VIDEO: Evo kad i gdje gledati sve utakmice nedjeljnog programa Svjetskog rukometnog prvenstva

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa