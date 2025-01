Muči vas sivilo i bezvoljnost? Postoji objašnjenje za vaše neraspoloženje - sutra je Blue monday

Ponedjeljak koji slijedi nije tek običan ponedjeljak. U svijetu poznat kao Blue Monday sinonim je za najdepresivniji dan u godini kad nam se, rekli bismo, doslovno skupi sve – uz postpraznično vrijeme, također je sredina nikad dužeg siječnja što gledano financijski, što kroz vremenske uvjete, a također je i prvi radni dan u tjednu, piše SiB.

Ovaj, zapravo marketinški trik dobro je poslužio jednoj putničkoj britanskoj agenciji koja je prije točno 20 godina osmislila spomenuti pojam u želji da ljudi planiraju zimska putovanja u svrhu poboljšanja raspoloženja.

No, je li u svemu bilo i istine i je li treći ponedjeljak u siječnju nužno najdepresivniji te kako ga učiniti optimistični(ji)m, upitali smo mag. Maju Matković, osječku psihologinju sa završenim drugim stupnjem bihevioralno-kognitivne psihoterapije.

Podsjetnik na negativne stvari

“Tvrdnja da je taj dan doista najdepresivniji u godini, naravno, nije znanstveno utemeljena i više je simbol, odnosno podsjetnik na važnost mentalnog zdravlja u zimskim mjesecima. Naravno, postoje ljudi koji tijekom zime zbog manjka dnevne svjetlosti imaju poremećen bioritam, no nije riječ o kolektivnoj depresiji, jer je to zapravo individualno stanje. Taj treći ponedjeljak u mjesecu može utjecati na lošije raspoloženje, na način da nas pažnja koja mu se pridaje može potaknuti da se više fokusiramo na negativne emocije”, pojašnjava osječka psihologinja Maja Matković, dodajući da je niz okidača za to.

Razočaranja i pritisci

Naime, uz financijski stres, kaže, ponedjeljak je ujedno i povratak rutini nakon vikenda. Uz to, ljudi su skloni za u novoj kalendarskoj godini donositi važne odluke, a sredina siječnja je razdoblje kad se tih odluka, kaže naša sugovornica, možda i ne držimo. To pak može utjecati na razočaranje i određen pritisak, jer nema napretka kakvog smo očekivali, dodaje Matković, tako da siječanj, zbog niza negativnih čimbenika, mnogima može biti najdepresivniji mjesec u godini.

Roditelji i studenti depresivni i u rujnu

Da se građani javljaju psiholozima u siječnju, dodaje Matković, činjenica je, no isto tako ne nužno pravilo da su češći u ordinacijama psihologa nego ostalih mjeseci u godini. Iskustveno kaže da se brojni roditelji i djeca javljaju u ordinaciju sredinom rujna zbog početka školske godine, dok se studenti najviše javljaju u razdobljima oko ispitnih rokova. To je pokazatelj, pojašnjava, da mentalnom zdravlju treba pristupati sustavno.

A kako se pak ponašati za nešto manje od 48 sati i učiniti da nam taj dan, ujedno i cijeli siječanj, ne bude doista depresivan?

Fokus na sitnim, ali bitnim zadovoljstvima

“Važno je fokusirati se na male, ali pozitivne promjene. Također, treba voditi računan o važnosti tjelesne aktivnosti i recimo, poći u šetnju, izbjegavati izolaciju i stvarati socijalne interakcije. Shvatimo li da novogodišnje odluke nisu izvedive i nisu realne, treba ih prilagoditi i fokusirati se na male pozitivne stvari tijekom toga dana, ali i općenito“, savjetuje Matković, dodajući da će dobro doći i vođenje dnevnika zahvalnosti kako bismo zabilježili što nam je bilo lijepo u tome danu i na čemu smo zahvalni. Treba se, zaključuje, treba zahvaliti na svemu i razmišljati pozitivno pa se zacijelo nećemo uklopiti u globalnu statistiku najdepresivnijih ljudi trećega ponedjeljka u siječnju.

