Telekomi poskupljuju, sprema se protuudar: 'Pražnjenje džepova hrvatskih obitelji'

Platforma "Halo, inspektore" zatražila je od HAKOM-a i Ministarstva mora, prometa i infrastrukture prekid primjene indeksne klauzule uz pomoć koje telekom operatori povećavaju cijene, te najavila pokretanje peticije koja bi poduprla taj zahtjev.

"Stop telekom haraču", zove se inicijativa platforme poznate po organizaciji bojkota kupnje u trgovačkim lancima, kojom se traži prekid primjene indeksne klauzule te se tvrdi da se na taj način zapravo sav rizik ekonomske nestabilnosti prebacuje isključivo na potrošače.

"Kumulativni rast cijena telekomunikacijskih usluga u posljednje tri godine dosegnuo je kod pojedinih operatera više od 20 posto, čime je tzv. indeksacija postala standardni godišnji harač, a ne izvanredna mjera", smatraju u "Halo, inspektore", dodajući da u svom zahtjevu traže i usklađivanje hrvatske regulatorne prakse s dokazanim modelima iz drugih europskih država.

Irski, malteški i britanski model

Pritom navode tri modela: irski, malteški i britanski.

U irskom modelu svako povećanje mjesečne naknade mora se definirati kao izmjena ugovora koja korisniku jamči zakonsko pravo na raskid bez penala, bez obzira na uzrok poskupljenja.

Malteški model zabranjuje primjenu indeksne klauzule u ugovorima s obveznim trajanjem od 12 ili 24 mjeseca, a ako operator želi primijeniti indeksaciju, ugovor ne smije trajati duže od 6 mjeseci (model MCA Malta).

Treći je britanski model s potpunom zabranom nejasnih postotaka (npr. „inflacija + 3,9 posto), pri čemu operator mora u trenutku potpisa ugovora točno navesti iznos budućeg poskupljenja u eurima i centima.

'Stabilno pražnjenje džepova hrvatskih obitelji'

"Hrvatski potrošači ne smiju biti građani drugog reda. Dok regulatori u Irskoj, Malti i UK-u aktivno štite standard svojih građana, HAKOM pasivno promatra stabilno pražnjenje džepova hrvatskih obitelji", kažu s te platforme.

Poručuju i da je slanje službenog zahtjeva HAKOM-u i Ministarstvu samo prvi korak, te da će od četvrtka, 12. veljače, pokrenuti peticiju kako bi mobilizirali građane i, kako navode, pokazali regulatoru da iza ovih zahtjeva stoji podrška potrošačke javnosti.

Tekuća, 2026. godina četvrta je zaredom kako se u telekom sektoru primjenjuje indeksna klauzula, odnosno jednom godišnje usklađenje cijena s inflacijom, što su telekomi počeli u 2023., kada su za to prvi puta dobili mogućnost uz stručno mišljenje regulatora HAKOM-a.

A1 Hrvatska najavio je povećanje cijena mjesečnih naknada za 3,7% od 1. ožujka, navodeći rast troškova poslovanja i ulaganja u infrastrukturu. Hrvatski Telekom (HT) najavio je poskupljenje za isti postotak, a Telemach još nije donio odluku o poskupljenju.

Prema mišljenju HAKOM-a, ako se cijena povećava samo zbog usklađivanje s inflacijom, korisnici nemaju pravo na raskid ugovora bez naknade.

