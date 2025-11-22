Snijeg i olujni vjetar stvorili kaos na cestama: Dio autoceste A1 zatvoren za sav promet

Zbog snijega koji pada u Lici, Gorskom kotaru, središnjoj sjeverozapadnoj Hrvatskoj, Slavoniji i Dalmatinskoj zagori, iz HAK-a su izdali upozorenje za vozače.

Ističu da su kolnici mokri ili vlažni te skliski u većem dijelu zemlje, a zbog niskih temperatura je moguća poledica, osobito na mostovima, nadvožnjacima i vijaduktima u unutrašnjosti.

Upozorili su i na moguće odrone na Jadranskoj magistrali (DC8) i cestama u gorju.

Kamionima zabranjen promet

Na autocesti A1 između čvorova Zagvozd i Ravča u smjeru Dubrovnika, dogodila se prometna nesreća pa se ondje vozi jednim trakom.

Zbog zimskih uvjeta i olujnog vjetra trenutačno nema slobodnog cestovnog pravca za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama iz smjera unutrašnjosti prema Dalmaciji i Rijeci/Istri te obratno.

Olujni vjetar izaziva probleme

Zbog olujnog vjetra za sav promet je zatvorena autocesta A1 između čvorova Sveti Rok i Posedarje (obilazak samo za osobna vozila je državnim cestama DC50 i DC27 Gračac-Obrovac-Karin, a za ostale skupine, osim za kamione s prikolicama i tegljače, obilazak je DC1 i DC59 preko Knina i Kistanja).

Zatvorena je i Jadranska magistrala(DC8) između Senja i Svete Marije Magdalene. Krčki i Paški most također su zatvoreni, kao i županijska cesta Sveti Juraj - Krasno.

"Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, održavaju sigurnosni razmak između vozila te na put ne kreću bez zimske opreme", priopćili su iz HAK-a.

