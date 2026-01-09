Virus hara Splitom: Bolnica ograničila posjete pacijentima

Klinički bolnički centar (KBC) Split uveo je ograničenja posjeta pacijentima na svim klinikama, zavodima i odjelima zbog pogoršane epidemiološke situacije i porasta broja oboljelih od gripe, izvijestili su u četvrtak iz te zdravstvene ustanove.

Posjeti su dopušteni jednom posjetitelju dnevno, uz obvezno pridržavanje svih epidemioloških mjera, uključujući nošenje zaštitne maske tijekom boravka u bolesničkim sobama. Riječ je o ograničenju, a ne potpunoj zabrani posjeta, pri čemu iznimki po odjelima nema.

Preventivna odluka

Iz KBC-a Split navode da je odluka donesena preventivno radi zaštite pacijenata i zdravstvenog osoblja, s obzirom na velik broj oboljelih od gripe u Splitsko-dalmatinskoj županiji, kako bi se smanjio rizik unošenja virusa u bolnicu.

Trenutno je u KBC-u Split hospitalizirano pet pacijenata zbog komplikacija povezanih s gripom, a mjera ograničenja posjeta primjenjivat će se do daljnjega, odnosno dok se epidemiološka situacija ne stabilizira, poručuju iz bolnice.

