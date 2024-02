U Saboru se danas odlučuje o kandidatu za glavnog državnog odvjetnika Ivanu Turudiću. Kao što se moglo i očekivati, rasprava je žestoka pa je tako Peđa Grbin HDZ nazvao kriminalnom organizacijom.

"Kriminalna organizacija otprije poznata policiji odlučila je na čelo DORH-a staviti osobu povezanu s krim miljeom", rekao je Peđa Grbin na saborskoj raspravi u srijedu.

'Odlučili ste skršiti ostatke demokracije...'

"To me ne iznenađuje, ali me grozi do koje ste mjere odlučili srozati ovu zemlju. I to sada kada vam se broji sitno. Želite se osigurati da imate svog dečka na vrhu DORH-a koji otvoreno laže. Laže u medijima, u Saboru, vjerojatno laže i vama kad se sastajete na partijskim sastancima. Ali vama je to svejedno jer znate da će taj čovjek po partijskom zadatku određivati ono što od njega tražite", istaknuo je Grbin.

"Odlučili ste skršiti ostatke demokracije u Hrvatskoj. Neće vam uspjeti", naveo je Grbin i dobio opomenu jer je prekoračio vrijeme.

Đakić: 'Zar vas nije sram?'

Josip Đakić se pozvao na povredu Poslovnika jer ih je Grbin nazvao kriminalcima: "Tko o čemu? Peđa o poštenju? Zar vas nije sram dići se ispred SDP-a i nazvati nekoga kriminalcem? Kome ste vratili 7000 eura koje ste uzeli od Sabora? Prvi ste na redu kad se promijeni državni odvjetnik kojeg treba uhapsiti", rekao je i dobio opomenu.

Da bi bio imenovan, Turudiću će biti dovoljno 39 glasova zastupnika uz uvjet da Sabor ima kvorum, odnosno da na glasovanju bude pristupno 76 zastupnika. Premijer Andrej Plenković je, unatoč aferi "Di si lipa", ranije najavio da je parlamentarna većina stabilna te da će u Saboru jednoglasno podržati Turudića.

Oporba je zadnjih dana negodovala poručujući da Turudić ne smije doći na čelo DORH-a, a neki su čak pozvali druge zastupnike da ne dižu ruku za njega.

