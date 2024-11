Gradonačelnik Tomašević predstavlja Advent u Zagrebu: Evo što vas sve očekuje

Advent u Zagrebu službeno počinje 30. studenog 2024. i traje sve do 7. siječnja 2025. godine. Sve će lokacije moći raditi i nekoliko dana prije službenog otvorenja. Riječ je o svojevrsnom razdoblju zagrijavanja, koje je uvedeno na prošlom izdanju manifestacije, odnosno takozvanom 'warm up' periodu koji će trajati od 29. studenog do 2. prosinca. Gradonačelnik Tomašević na konferenciji za medije predstavit će sve lokacije, ponudi i novitete kojima će Grad i ove godine uveseljavati građane i posjetitelje.

Uskoro više...

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa