Građani ismijali akciju Ministarstva za Dan očeva: 'Očevi su samo u Zagrebu?'

U prostorijama Ministarstva demografije u Zagrebu povodom Dana očeva u četvrtak je održana podjela poklon paketa očevima koji su tog dana došli u Ministarstvo u Vukovarskoj ulici u pratnji svojeg djeteta. Pokloni su namijenjeni svima koji su došli u Ministarstvo između 9 i 15 sati.

Reakcije na ovu objavu o podjeli paketa za očeve izazvale su lavinu reakcija na društvenim mrežama. Dio građana posebno je zasmetala činjenica da je akcija ograničena na Zagreb. “Očevi su samo u Zagrebu? U drugim dijelovima Hrvatske su valjda ‘neočevi’ pa oni ne mogu dobiti paket”, pita se jedan komentator, dok drugi dodaje kako je “žalosno da se promoviraju samo zagrebački tate, kao da drugdje nema djece”.

Mnogi su u startu posumnjali u cijelu priču. "Mislila sam da je ovo neka fake vijest", piše jedna korisnica, dodajući kako je sada najviše zanima – što se zapravo nalazi u paketu. Neki u svemu vide i potencijalnu pozadinu. "Klasična priča – kume ima višak robe na lageru pa se to sada dijeli, a ispast će da ministarstvo nešto radi", glasi jedan od oštrijih komentara.

Kritike su upućene i organizaciji same podjele. Jedan korisnik primjećuje kako je termin od 9 do 15 sati "tipičan za Hrvatsku, gdje se građani moraju prilagođavati institucijama, a ne obrnuto", iako pretpostavlja da je možda riječ o očevima na roditeljskom dopustu.

Cijela situacija izazvala je i dozu ironije. "Skoro sam otišao po paket, ali mi je žena rekla da se ne idem brukati", našalio se jedan komentator, dok drugi ide korak dalje i tvrdi kako je riječ o pokušaju pridobivanja birača: "Očito sada pokušavaju jeftinim forama pridobiti i očeve."

U konačnici, umjesto pozitivnih reakcija, čini se da je ova inicijativa kod dijela javnosti otvorila više pitanja nego što je ponudila odgovora – od sadržaja paketa do kriterija tko ga uopće može dobiti.

