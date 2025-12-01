Gori obiteljska kuća u Kutjevu, u Požegi zapaljen automobil: Vatrogasci na terenu

Pune ruke posla za vatrogasce u Kutjevu i Požegi.

Dva odvojena požara izbila u kratkom vremenskom razmaku.

Požar obiteljske kuće u Kutjevu

Prvo je oko oko 4.10 sati u mjestu Kutjevo, u ulici Župnika Mirka Messnera došlo do požara na obiteljskoj kući i dvorišnoj zgradi.

Kako javlja policija, požar gase vatrogasci nakon čega slijedi očevid.

Gorio automobil u Požegi

Ni tri sata kasnije, iz istog OKCP-a PU požeško-slavonske javljaju i da je u Požegi, u ulici bana Josipa Jelačića došlo do požara na parkiranom vozilu. Požar gase vatrogasci.