Gori obiteljska kuća u Kutjevu, u Požegi zapaljen automobil: Vatrogasci na terenu

Javljaju iz OKCP-a
Pune ruke posla za vatrogasce u Kutjevu i Požegi.
Dva odvojena požara izbila u kratkom vremenskom razmaku.
Prvo je oko oko 4.10 sati u mjestu Kutjevo, u ulici Župnika Mirka Messnera došlo do požara na obiteljskoj kući i dvorišnoj zgradi.
Kako javlja policija, požar gase vatrogasci nakon čega slijedi očevid.
Ni tri sata kasnije, iz istog OKCP-a PU požeško-slavonske javljaju i da je u Požegi, u ulici bana Josipa Jelačića došlo do požara na parkiranom vozilu. Požar gase vatrogasci.