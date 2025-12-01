FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa!
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
SLIJEDI OČEVID /

Gori obiteljska kuća u Kutjevu, u Požegi zapaljen automobil: Vatrogasci na terenu

Gori obiteljska kuća u Kutjevu, u Požegi zapaljen automobil: Vatrogasci na terenu
×
Foto: Davor Puklavec/pixsell/Ilustracija

Javljaju iz OKCP-a

1.12.2025.
7:12
danas.hr
Davor Puklavec/pixsell/Ilustracija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Pune ruke posla za vatrogasce u Kutjevu i Požegi.

Dva odvojena požara izbila u kratkom vremenskom razmaku. 

Požar obiteljske kuće u Kutjevu

Prvo je oko oko 4.10 sati u mjestu Kutjevo, u ulici Župnika Mirka Messnera došlo do požara na obiteljskoj kući i dvorišnoj zgradi. 

Kako javlja policija, požar gase vatrogasci nakon čega slijedi očevid.

Gorio automobil u Požegi

Ni tri sata kasnije, iz istog OKCP-a PU požeško-slavonske javljaju i da je u Požegi, u ulici bana Josipa Jelačića došlo do požara na parkiranom vozilu. Požar gase vatrogasci.

KutjevoPožarVatrogasciPožegaAutomobilObiteljska Kuća
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
SLIJEDI OČEVID /
Gori obiteljska kuća u Kutjevu, u Požegi zapaljen automobil: Vatrogasci na terenu