Gori obiteljska kuća kraj Sinja, došlo je do eksplozije plina?

U petak ujutro oko 8.20 sati izbio je požar u obiteljskoj kući u mjestu Turjaci kraj Sinja. Prema prvim informacijama uzrok bi mogla biti eksplozija plina.

Na mjesto događaja odmah su upućeni vatrogasci i policija. U trenutku slanja ove informacije gašenje požara je u tijeku, piše Dalmacija Danas.

Više detalja bit će poznato nakon završetka intervencije i policijskog očevida.

