GAŠENJE U TIJEKU /

Gori obiteljska kuća kraj Sinja, došlo je do eksplozije plina?

Gori obiteljska kuća kraj Sinja, došlo je do eksplozije plina?
Foto: Rtl

Više detalja bit će poznato nakon završetka intervencije i policijskog očevida

30.1.2026.
9:42
Tajana Gvardiol
Rtl
U petak ujutro oko 8.20 sati izbio je požar u obiteljskoj kući u mjestu Turjaci kraj Sinja. Prema prvim informacijama uzrok bi mogla biti eksplozija plina.

Na mjesto događaja odmah su upućeni vatrogasci i policija. U trenutku slanja ove informacije gašenje požara je u tijeku, piše Dalmacija Danas.

Više detalja bit će poznato nakon završetka intervencije i policijskog očevida.

POGLEDAJTE VIDEO: Može li se švicarska tragedija ponoviti u Hrvatskoj? Vatrogasac: 'Preventiva – sve počinje i završava s njom'

