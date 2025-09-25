KRAJ JEDNE ERE /

Gordana Kovačević nakon 21 godinu napustila Ericsson: Tko je čovjek kojem je predala palicu?

Foto: Sandra Simunovic/pixsell

Gordana Kovačević, magistrica znanosti iz područja elektrotehnike i računarstva, cijeli je svoj poslovni put vezala uz Ericsson Nikolu Teslu. Dužnost čelne osobe ENT-a obavljala je od 2005. godine.

25.9.2025.
19:05
Hina
Sandra Simunovic/pixsell
Gordana Kovačević podnijela je ostavku na funkciju predsjednice Uprave Ericssona Nikole Tesle (ENT) nakon gotovo 21 godine na čelu kompanije, a novi predsjednik Uprave od 1. studenoga bit će Siniša Krajnović, izvijestio je ENT u četvrtak.

Gordana Kovačević na vlastiti zahtjev odlazi s mjesta predsjednice Uprave s 1. studenim ove godine. Nadzorni odbor je na sjednici održanoj u četvrtak imenovao Sinišu Krajnovića za predsjednika Uprave ENT-a, također s 1. studenim.

Tko je Kovačević?

Gordana Kovačević, magistrica znanosti iz područja elektrotehnike i računarstva, cijeli je svoj poslovni put vezala uz Ericsson Nikolu Teslu. Dužnost čelne osobe ENT-a obavljala je od 2005. godine.

Bogatu karijeru u kompaniji započela je kao talentirana inženjerka te je ubrzo prepoznata kao stručnjakinja sposobna voditi najsloženije telekomunikacijske projekte na domaćem i međunarodnim tržištima.

Uspješno je provela restrukturiranje organizacije, internacionalizaciju i digitalnu transformaciju poslovanja. Aktivno sudjeluje u radu akademskih i gospodarskih institucija te predsjeda Gospodarskim savjetom Sveučilišta u Zagrebu. Dobitnica je brojnih domaćih i međunarodnih visokih priznanja i nagrada te državnih odlikovanja.

Tko je Siniša Krajnović?

Siniša Krajnović na poziciju predsjednika Uprave ENT-a dolazi s pozicije partnera u McKinsey & Company. Od 2022. godine član je glavnog tima McKinsey & Company za segment tehnologije, medija i telekomunikacija. Specijalizirao se za područja telekom industrije, istraživanja i razvoja proizvoda te digitalne transformacije. Prije dolaska u McKinsey, bio je izvršni potpredsjednik Ericssona za Sjeveroistočnu Aziju, gdje je vodio poslovanje na najnaprednijim 5G tržištima u svijetu. Karijeru je započeo 1994. kao inženjer u R&D centru u Ericssonu Nikoli Tesli gdje je bio 10 godina.

Krajnović je glavninu karijere proveo u korporaciji Ericsson gdje je, među ostalim visokim rukovodećim pozicijama, imao i odgovornost za vođenje globalne R&D organizacije. Ima bogato međunarodno iskustvo u vođenju i tehnologiji, a osim u Hrvatskoj radio je u Švedskoj, Kini, Japanu, Irskoj, Mađarskoj i Ujedinjenom kraljevstvu.

Magistrirao je i doktorirao na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, a dodatno se usavršavao na brojnim prestižnim svjetskim sveučilištima.

Predsjednik Nadzornog odbora ENT-a Stefan Kötz zahvalio je Gordani Kovačević na svemu što je tijekom svog dugogodišnjem mandata na čelu kompanije učinila te izrazio dobrodošlicu budućem predsjedniku Uprave ENT-a Siniši Krajnoviću.

"Bila mi je čast i privilegij raditi u Ericssonu Nikoli Tesli i dati doprinos u razvoju i gradnji ovako snažne i respektabilne organizacije koja je već niz godina najveća ICT kompanija u Hrvatskoj i regiji", izjavila je uz ostalo Gordana Kovačević.  Siniša Krajnović rekao je da fokus kompanije ostaje na inovacijama, održivosti i stvaranju dugoročne vrijednosti.

Gordana KovačevićEricsson Nikola Tesla
