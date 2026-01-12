Game Changer Zagreb ove godine slavi 5 godina: Ovako se mijenjao kroz godine

Game Changer konferencija 15. listopada 2026. godine obilježava svoje 5. jubilarno izdanje, koje će se, sada već tradicionalno, održati u Z Centru, točnije u CineStar dvoranama.

Slavljeničko izdanje okupit će najznačajnija imena iz domaćeg poslovnog svijeta, osobito onog koji se dotiče tech i gaming industrije, umjetne inteligencije, big data znanosti, digitalnih divova i kreativnih industrija. Na pozornici će se izmijeniti i nekoliko vrsnih inozemnih predavača, koji će tek biti najavljeni. Jubilarno izdanje obilježit će dosad najbogatiji i najraznovrsniji program, ispunjen inspirativnim predavanjima, panelima i razgovorima koji će otvoriti važne teme sadašnjosti i budućnosti.

Osim vrhunskih govornika od kojih će posjetitelji imati priliku mnogo naučiti, očekuje ih i digitalna izložba, atraktivan izložbeni prostor za umrežavanje i razmjenu ideja, kao i veliki slavljenički party te dodjela Game Changer nagrada. Njima se odaju priznanja pojedincima i projektima koji su u protekloj godini ostavili snažan trag i donijeli stvarne promjene. No, vratimo se kratko u prošlost.

Foto: Denine.eu

Foto: Denine.eu

Foto: Dino Ninkovic

Prva poslovna konferencija posvećena gamingu

Prva Game Changer konferencija u Zagrebu održana je 1. prosinca 2022. godine u Z Centru (CineStar dvorane). Bila je to prva poslovna konferencija u Hrvatskoj posvećena gamingu i metaverzumu, a obuhvatila je teme poput razvoja (developmenta), Web3-a, blockchaina, e-commercea, kibernetičke sigurnosti, umjetne inteligencije i digitalnog dizajna. Konferencija je okupila više od 750 sudionika i 80 govornika. Za usporedbu, četvrto izdanje konferencije, održano u listopadu 2025. godine, okupilo je više od 1.500 sudionika i 120 panelista, što je najbolji dokaz da interes za ovakvu vrstu konferencije raste iz godine u godinu.

Program se, kao i danas, odvijao u pet tematskih dvorana, a posebna pažnja se svih ovih godina posvećuje održivosti – od planiranja konferencije do finalnog outputa. U drugoj godini zagrebačkog izdanja konferencije udio panelistica povećan je sa 17 % na 34 %. Iste godine održana je i prva dodjela Game Changer nagrada za pojedince i tvrtke koje su u određenim kategorijama napravile "game changer" iskorak, kao i posebna nagrada Baby Unicorn, koja slavi nadolazeće zvijezde tehnološkog svijeta.

Foto: Game Changer

Foto: Dino Ninkovic

Foto: Game Changer

Izložba digitalne umjetnosti

U sklopu programa Game Changer 3.0, 2024. godine, u hotelu Zonar održana je izložba digitalne umjetnosti pod nazivom "Naïve artist meets artist", koju potpisuje izvanredni Fran Mubin. Koristeći umjetnu inteligenciju kao alat za stvaranje, Fran je istraživao autentičnost umjetničkog izraza te načine na koje naši međusobni utjecaji oblikuju umjetnost. Godinu dana kasnije, na Game

Changeru 4.0 publika je imala priliku vidjeti izložbu digitalne umjetnosti američke umjetnice Gretchen Andrew i njezinu seriju radova "Facetune Portraits". Njezini su radovi izlagani u brojnim galerijama i muzejima diljem SAD-a i Europe, a nedavno je Whitney Museum of American Art u svoju kolekciju uvrstio dva rada iz serije Facetune Portraits – Universal Beauty.

Prva Game Changer konferencija održana je u Zagrebu, nakon čega se proširila na susjednu Sloveniju, točnije Ljubljanu. U 2026. godini, Game Changer se širi na šestu zemlju - Švicarsku, uz Veliku Britaniju, Crnu Goru, Italiju. Novosti vezane uz sve konferencije pratite na službenoj Game Changer stranici.