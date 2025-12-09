Game Changer Ljubljana treći put okupio vodeće tehnološke inovatora i poslovne lidere regije

Game Changer Ljubljana po treći put okupio je oko 1000 sudionika koji su na konferenciji 24. studenoga 2025. pratili 63 domaća i strana govornika. Rasprodani cjelodnevni događaj, koji je ukupno ponudio više od 13 sati programa, u tri tematska bloka – Big Data & AI, FinTech i Smart Commerce – pružio je uvid u najnovije trendove na sjecištu tehnologije i poslovanja te potvrdio status jedne od vodećih regionalnih platformi za rasprave o budućnosti tehnoloških inovacija i poslovnog vodstva.

Uvodni razgovor otvorio je prof. dr. Stjepan Orešković, predsjednik Poslovne škole Bled i osnivač tvrtke Bosqar Invest, koji je zajedno s Katjom Šerugom, urednicom i direktoricom N1 Slovenija, osvijetlio ključne izazove i prilike suvremenog poslovnog okruženja. Rasprava se dotaknula dinamike brzog rasta poduzeća, važnosti osobnih kompetencija u vođenju te pitanja kako pojedinci i organizacije mogu uspostaviti održiv i dugoročni razvojni model.

Foto: Ziga Intihar

U dvorani Big Data & AI stručnjaci su nastavili raspravu o tome kako podaci postaju nova strateška valuta te kako osigurati sigurnu i etičnu upotrebu podataka u digitalnom poslovanju. Dotaknuli su se i razvoja koncepta Industrije 5.0 te korištenja umjetne inteligencije u podršci korisnicima. Posebno se istaknuo panel o primjeni umjetne inteligencije u zdravstvu, na kojem su predstavnici tvrtke Sandoz, Javne agencije Republike Slovenije za lijekove i medicinske proizvode (JAZMP) te tvrtke Better predstavili kako napredne tehnologije poboljšavaju učinkovitost zdravstvenih sustava.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

FinTech dvorana osvrnula se na budućnost digitalnih financija i u prvi plan stavila važnost financijske pismenosti kao temelja razumijevanja osobnih financija i investiranja. Na to su upozorili i panelisti Marja Milič, autorica podcasta Money-How, Mitja Vezovišek iz tvrtke Vezovišek & partnerji, Luka Podlogar, predsjednik uprave NLB Skladova, te Gregor Razboršek, osnivač tvrtke Zlato po pošti. Među glavnim naglascima konferencije bio je i panel o globalnoj iGaming industriji, na kojem su predstavnici tvrtki Sportradar, Comtrade Gaming, Golden Whale i Bragg Gaming Group analizirali ključne trendove i izazove jedne od najbrže rastućih digitalnih industrija. U rasprave o razvoju najnovijih fintech inovacija uključili su se i stručnjaci iz tvrtki Visa, Bankart, OTP Banka i Leanpay.

Foto: Ziga Intihar

Smart Commerce dvorana istaknula je evoluciju e-trgovine – od pretplatničkih modela i pametne logistike do personaliziranih kupovnih putanja i uključivanja umjetne inteligencije u platna rješenja. Na panelu NextGen Leaders o vođenju u vremenu umjetne inteligencije razgovarali su Dejan Turk, predsjednik uprave A1 Slovenija i A1 Hrvatska, Marta Bulhak, glavna direktorica Pivovarne Laško Union te Mohamed Hammam, predstavnik Pfizera. Na panelu Onkraj Michelin zvezdic poznati kuharski majstori Igor Jagodic (Restavracija Strelec), Marko Pavčnik (Restavracija Pavus), Tomislav Marković (Noel, Zagreb) i Mojmir Šiftar (PEN Klub) otvorili su raspravu o ispreplitanju kreativnosti i poslovne učinkovitosti.

Prvi put dodijeljene nagrade Game Changer Awards

U sklopu konferencije ove su godine prvi put dodijeljene posebne nagrade Game Changer Awards, namijenjene projektima, tvrtkama i pojedincima koji inovacijama i naprednim tehnologijama pomiču granice i oblikuju budućnost ključnih gospodarskih područja.

Nagradu Gaming Racket of the Year osvojio je Outfit 7, dok je priznanje Streamer of the Year pripalo kreatoru Denku. Naziv LinkedIn Power Creator of the Year osvojila je Romina Kavčič, a nagradu Women Equality Award dobila je Urška Sršen.

U e-sportskom segmentu priznanje E.Sports GG Award dobila je ekipa Diamant, dok je u kategoriji FinTech Project of the Year pobjedu odnio Leanpay. Nagradu Cybersecurity Project of the Year primila je tvrtka ACROS Security, a priznanje AI & Big Data Integrated Project of the Year osvojio je projekt tvrtke Celtra.

Foto: Ziga Intihar

U segmentu naprednih tehnologija nagradu Blockchain Services Project of the Year dobio je OriginTrail, a u putno-tehnološkoj kategoriji priznanje Travel Tech Project of the Year pripalo je projektu ALMA – virtualnoj turističkoj vodičkinji po Sloveniji. Posebno priznanje dobila je i tvrtka Mimovrste, nagrađena u kategoriji E-Comm Transformation of the Year za svoj napredni pristup transformaciji internetskog poslovanja.

Zajedno, nagrađeni projekti predstavljaju izniman napredak u različitim tehnološkim sektorima te ilustriraju širinu, ambiciju i brzo rastući inovacijski potencijal Slovenije i šire regije.

POGLEDAJTE VIDEO: Spektakularni Gamechanger: 'Umjetnu inteligenciju koristimo u svakom dijelu poslovanja'