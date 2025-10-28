Gabrijela Žalac doznala kada se mora javiti u zatvor! Više se ne može žaliti

Na Županijskom sudu u Vukovaru odbijena je žalba bivše ministrice regionalnog razvoja i EU fondova Gabrijele Žalac za odgađanje početka izvršenja zatvorske kazne pa se u remetinečki zatvor mora javiti 10. studenoga, potvrđeno je s tog suda.

Po riječima glasnogovornika Županijskog suda u Vukovaru Gorana Miličevića, Žalac se do ponoći 10. studenog mora javiti u Centar za dijagnostiku u zagrebačkom Remetincu radi izvršenja zatvorske kazne u trajanju od dvije godine zbog afere Softwer.

Na odsluženje kazne trebala se javiti 6. listopada, ali je zatražila odgodu zbog poslovnih razloga. Odbijena je, a nakon što se žalila ponovno je odbijena te više nema pravne osnove za novu žalbu.

Čeka se odluka gdje će izdržavati kaznu

U Centru za dijagnostiku u Zagrebu osuđenici prolaze medicinske, socijalne, psihološke, pedagoške i kriminološke obrade nakon kojih se donosi odluka o programu izdržavanja i kaznionici u kojoj će služiti kaznu.

Županijski sud u Zagrebu je u lipnju sporazumno osudio bivšu ministricu Žalac na dvije godine zatvora zbog preplaćivanja softvera za Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova (MRRFEU) kojem je bila na čelu.

Ured europskog javnog tužitelja (EPPO) u Zagrebu tada je izvijestio da je presuda rezultat sporazuma stranaka, budući da je Žalac priznala krivnju za svoje optužbe, a prije potpisivanja sporazuma uplatila je 200.000 eura na ime djelomične naknade štete, pri čemu nije isključeno pravo vjerovnika da potražuje naknadu ostale štete prema principu solidarne odgovornosti.

Još jedna presuda

Žalac je u rujnu na zagrebačkom Županijskom sudu osuđena i na sedam mjeseci zatvora zbog zlouporabe položaja i ovlasti, odnosno plaćanja privatnih troškova javnim novcem. I ta je presuda bila rezultat priznanja i nagodbe s EPPO-om koji je izvijestio da je tijekom istrage Žalac u cijelosti na ime naknade štete uplatila preko 9.700 eura.

